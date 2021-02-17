Российский стартап для мотивации и обучения IT-команд привлек инвестиции от ФРИИ

Фонд развития интернет-инициатив инвестировал в платформу мотивации и обучения IT-команд Vectorly . Размер раунда не называется, уточнили RB.ru представители ФРИИ.

Vectorly помогает оптимизировать затраты на обучение и найм, собирать команду под проект и связывать персональные цели сотрудников и компании. Платформа, разработанная стартапом, содержит шаблоны карт компетенций для более чем 40 IT-специальностей. С ее помощью менеджеры получают инсайты о сильных и слабых сторонах команды и каждого сотрудника.

Сейчас компании используют Excel, Google-формы, Notion, чтобы выстроить процесс развития и оценки компетенций сотрудников, пояснили представители стартапа. В Vectorly этот процесс совмещен в одном инструменте, также платформа интегрируется с Jira и Asana.

Среди своих клиентов Vectorly называет «Райффайзен Банк», международную команду дизайна веб-браузера Opera и «Ростелеком». Платформа для развития командных навыков работает по подписке: от $6 до $12 за одного сотрудника ежемесячно.

Привлеченные инвестиции стартап направит на маркетинг, разработку продукта и выход на рынок США. Уточняется, что текущий раунд для Vectorly — первый.

Стартап основали Ирина Сенг, Алексей Ольхов, Алиса Смелкова, Чонгкал Сенг и Булат Салахов в 2019 году. Ранее эта команда руководила компанией разработки программного обеспечения Picasel и запустила HR-стартап Hipo для retail-персонала.

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