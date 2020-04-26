Половина фрилансеров потеряла клиентов из-за пандемии коронавируса

У половины российских фрилансеров из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса сократилось количество клиентов (52%). Об этом говорят результаты опроса компании Qiwi, с которыми ознакомился Rusbase.

36% опрошенных пожаловались на значительное сокращение клиентов. У 29% респондентов количество клиентов не изменилось, у 19% — увеличилось.

Как изменились доходы фрилансеров:

существенно снизились — 36%;

снизились незначительно — 20%;

не изменились — 23%;

увеличились — 20%.

59% тех, чьи доходы снизились или не изменились, ищут новые способы заработка. Падение заработка они связывают с режимом самоизоляции, из-за которого клиенты сидят дома. 13% респондентов сказали, что цены на их услуги падают.

Фрилансеры, которые рассказали о росте доходов, работают курьерами, продают геймерский контент, собирают металлолом.

Самый большой страх фрилансеров — неопределенность (33%). Еще 19% опрошенных боятся сокращения клиентов и заказов. 15% респондентов опасаются, что в какой-то момент закончатся личные сбережения. 11% переживают из-за самого коронавируса, 8% боятся остаться без работы.

Qiwi проводила опрос с помощью платформы SurveyMonkey и социальных сетей. В опросе поучаствовали более 300 человек из разных регионов страны.

Большинство опрошенных работают в сфере web- и промодизайна, smm, seo, разработке программного обеспечения. Также среди респондентов были таксисты, курьеры, продавцы, стримеры.

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