МТС запустила платформу для запуска сервисов на витринах экосистемы

МТС запустила Front Platform — платформу, которая ускорит запуск внутренних и внешних сервисов на витринах экосистемы на 30%.
Front Platform — часть The Platform, объединяющей все сквозные ИТ-решения экосистемы МТС. Основная задача платформы — предоставить инструменты low code для быстрой реализации пользовательских сценариев и запуска новых продуктов в нетривиальных форматах. Front Platform является универсальным инструментом для быстрого вывода функциональности на витрины компании. Также сервис позволяет стандартизировать подходы к публикации и повышать переиспользуемость решений в разных проектах. Благодаря автоматизации процессов и стандартизации подходов нагрузка на ИТ-команды сократится на 30%.
Конструктор от МТС Front Platform основан на принципах Server-Driven UI (SDUI) с возможностью динамического управления пользовательским интерфейсом. Эта технология позволяет серверу отправлять инструкции и данные для формирования интерфейса, обновляя его без необходимости загрузки новой версии приложения на устройство пользователя. Также все элементы пользовательского интерфейса в каталоге МТС Front Platform стандартизированы с применением дизайн-системы MTS Granat. Интеграция сервис-провайдеров происходит через унифицированный API. Управление созданными на платформе продуктами осуществляется через админ-панель. Новая система имеет упрощенный интерфейс, что позволяет создавать сайты и приложения без дополнительных технических знаний.
Среди первых сервисов МТС на Front Platform перейдут «Мой МТС» и МТС Live. Для внешнего рынка Front Platform будет доступна с конца 2025 года. Ограничений по нагрузке конструктора нет, в сервисе в режиме совместного редактирования могут работать сразу несколько продуктовых команд. На сегодняшний день прорабатывается пользовательская ролевая модель работы в системе, в зависимости от ролей будет доступен различный функционал и доступ к сервисам Front Platform.
«Front Platform — это эффективная система для оперативного вывода проектов на экосистемные витрины и экономии затрат на разработку frontend приложений. Сервисы для клиентов в МТС разрабатывает более 200 продуктовых команд. Для интеграции готовых решений в приложения “Мой МТС”, “Личный кабинет” и на другие онлайн-витрины экосистемы каждая команда теперь может воспользоваться простым и удобным low code-конструктором, причем можно не только создавать уникальные шаблоны и пользовательские сценарии, но и использовать разработки других команд в едином интерфейсе», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.
Фото на обложке: areporter /
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