Начинающие frontend-разработчики смогут пройти оплачиваемую стажировку в «Сбере»

«Сбер» открыл набор на оплачиваемую трехмесячную стажировку для начинающих frontend-разработчиков. Тем, кто покажет себя лучше других, предложат полноценную работу в IT-отделе «СберМаркета». Стажировка будет проходить в декабре-феврале полностью удаленно.
В «СберМаркете» рассказали, что стажировка подойдет тем, кто:
- хочет сменить сферу деятельности или начать карьеру;
- владеет основами программирования и знает один из языков программирования: HTML/CSS, Javascript, C/C++, C#, Java, Python, Go, Kotlin, Swift, Typescript.
Обучение продлится 3 месяца и будет занимать от 10 до 15 часов в неделю. В декабре-январе пройдет онлайн-обучение, а в феврале начнется работа над реальным проектом.
«Чтобы попасть на стажировку, нужно не только подать заявку, но и выполнить небольшое тестовое задание. Ссылку на него можно найти на сайте программы. Также участников ждет второй этап отбора: онлайн-интервью», – пояснили в «СберМаркете».
Тем, кто покажет себя лучше других, «СберМаркет» сделает полноценное предложение о работе. Она будет проходить в удаленном режиме с посещением офисов в Москве или Петербурге по желанию.
24 ноября «СберМаркет» огласит результаты отбора, а с 29-го начнется стажировка. Подать заявку можно по ссылке.
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Фото на обложке: Postmodern Studio /
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