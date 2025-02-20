Сервис доставки еды «Милти» начнет поставлять замороженные блюда магазинам и общепиту

Оператор сети по продаже готовой еды «Милти» собирается поставлять магазинам и общепиту замороженные готовые блюда. Для этого компания запустила проект Mealty Ice, следует из информации в вакансиях, опубликованных на рекрутинговом сайте. Внимание на это обратил Shopper’s.

В планах также запустить микромаркеты с заморозкой, говорится в описании к вакансиям. Компания ищет регионального менеджера по продажам и руководителя станций самообслуживания с замороженной продукцией.

«Милти» будет искать торговые точки в дополнение к собственной сети, сказал журналисту Shopper’s, который представился соискателем, специалист по подбору персонала. В вакансиях указано, что планируется активное развитие в регионах. Сейчас точки «Милти» находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Представитель «Милти» на запрос Shopper’s не ответил.

Что говорят эксперты? Продажа заморозки в кафе и магазинах позволит «Милти» дополнительно загрузить мощности и увеличить продажи, заявил изданию независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин. Также это хорошая возможность начать торговлю за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, отметил эксперт. В регионах больше проблем с производителями готовой еды, при этом в торговых сетях кулинария востребована и поставщиков не хватает, добавил Лачугин.

«Милти» занимается приготовлением и доставкой готовой еды. Shopper’s пишет, что ежемесячно компания на собственном производстве выпускает 5 млн порций блюд, они продаются охлажденными.

В 2023 году выручка ООО «Милти» составила 5,8 млрд рублей против 5,4 млрд рублей в 2022-м. Позапрошлый год компания завершила с чистой прибылью в размере 281 млн рублей.

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