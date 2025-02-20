Сервис доставки еды «Милти» начнет поставлять замороженные блюда магазинам и общепиту
Оператор сети по продаже готовой еды «Милти» собирается поставлять магазинам и общепиту замороженные готовые блюда. Для этого компания запустила проект Mealty Ice, следует из информации в вакансиях, опубликованных на рекрутинговом сайте. Внимание на это обратил Shopper’s.
- Новости
В планах также запустить микромаркеты с заморозкой, говорится в описании к вакансиям. Компания ищет регионального менеджера по продажам и руководителя станций самообслуживания с замороженной продукцией.
«Милти» будет искать торговые точки в дополнение к собственной сети, сказал журналисту Shopper’s, который представился соискателем, специалист по подбору персонала. В вакансиях указано, что планируется активное развитие в регионах. Сейчас точки «Милти» находятся в Москве и Санкт-Петербурге.
Представитель «Милти» на запрос Shopper’s не ответил.
Что говорят эксперты? Продажа заморозки в кафе и магазинах позволит «Милти» дополнительно загрузить мощности и увеличить продажи, заявил изданию независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин. Также это хорошая возможность начать торговлю за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, отметил эксперт. В регионах больше проблем с производителями готовой еды, при этом в торговых сетях кулинария востребована и поставщиков не хватает, добавил Лачугин.
- «Милти» занимается приготовлением и доставкой готовой еды. Shopper’s пишет, что ежемесячно компания на собственном производстве выпускает 5 млн порций блюд, они продаются охлажденными.
- В 2023 году выручка ООО «Милти» составила 5,8 млрд рублей против 5,4 млрд рублей в 2022-м. Позапрошлый год компания завершила с чистой прибылью в размере 281 млн рублей.
Фото на обложке: monkeybusinessimages / Getty Images
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как заработать на продажaх»
- 1 Большинство россиян увеличили расходы на еду в путешествиях из-за экзотики Половину путешественников больше всего привлекают грузинские блюда 28 мая 17:41
- 2 «Вкусно — и точка» начнет работать на базе мобильных фудтраков Первый трейлер появится в Мытищах 26 мая 15:33
- 3 В Узбекистане запустили ресторанный гид Ultima Guide Голосование пользователей и экспертов выявило топ-20 заведений 23 мая 11:01
- 4 Производитель соуса Astoria откажется от выпуска макарон Изделия «Русагро» выпускала под одноименным брендом 22 мая 10:02