ФСБ потребовала у интернет-ресурсов круглосуточный доступ к данным и переписке пользователей

ФСБ летом 2019 года потребовала, чтобы интернет-ресурсы из реестра организаторов распространения информации (ОРИ) дали спецслужбам круглосуточный доступ к своим информационным системам и ключи для дешифровки переписки пользователей. Письма от ФСБ, в частности, получили «Авито», «Хабр» и Rutube. Об этом сообщают «Медуза» и The Bell со ссылкой на источники.

Всего в реестре ОРИ 202 участника. Сколько интернет-ресурсов получили письма от ФСБ, точно неизвестно.

Источник «Медузы» сообщил, что ФСБ рассылала заказные письма через «Почту России». Поскольку на сайте почты есть система отслеживания заказных писем, издание смогло найти 11 компаний, которые получили письма. Кроме «Авито», «Хабра» и Rutube это, например, конструктор сайтов Ucoz.ru.

ФСБ имеет право требовать доступ к переписке и данным пользователей у любой компании из реестра ОРИ по «закону Яровой». Он был принят в 2016 году, но рассылать письма с требованием ФСБ начала только летом 2019 года во время протестов в Москве из-за выборов в Мосгордуму, знает источник «Медузы».

По словам источника The Bell в одной из компаний из реестра ОРИ, часть компаний уже выполнили требование ФСБ, утановив оборудование для доступа. «Спецслужбы за наш счет поставили инфраструктуру и уже могут получать существенную часть данных наших сервисов», — заявил он.

Источник подверкнул, что послушаться пришлось тем компаниям, у которых все оборудование и товарные знаки в России. Также он рассказал, что в ноябре участники реестра ОРИ получили еще одно письмо: с приглашением встретиться на Лубянке для разъяснений тем, кто еще не поставил оборудование. 8 февраля стало известно, что теперь предлагает пользователям заключать соглашение не с российским ООО «Хабр», а с материнской компанией на Кипре — Habr Blockchain Publishing LTD. Сооснователь хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин тогда предположил, что «Хабр» таким образом пытается избежать требований, которые российский закон предъявляет к компаниям и реестра ОРИ.

Фото на обложке: здание ФСБ в Москве, A.Savin