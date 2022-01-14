ФСБ задержала членов хакерской группировки REvil по запросу США

ФСБ совместно с МВД задержала 14 членов хакерской группировки REvil. У них было изъято 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тысяч, €500 тысяч и 20 премиальных автомобилей, сообщила пресс-служба ФСБ.

Задержания проходили по 25 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Киберпреступники разработали вредоносное программное обеспечение (ПО), воровали деньги с банковских счетов иностранцев и их обналичивали, в том числе путем покупки дорогостоящих товаров в интернете.

Всего было задержано 14 членов REvil, у которых изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тысяч, €500 тысяч, а также компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса.

Отмечается, что хакерская группировка прекратила свое существование, ее информационная инфраструктура нейтрализована. Задержанным хакерам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК «Неправомерный оборот средств платежей».

Основанием для задержания послужило обращение компетентных органов США, говорится в сообщении. Они передали ФСБ информацию о лидере REvil и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний с помощью внедрения вредоносного ПО, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование.

Российские правоохранители проинформировали представителей компетентных органов США о проведенной операции.

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