ФСБ России получит доступ к базам данных агрегаторов такси — законопроект

ФСБ России может получить доступ к базам данных агрегаторов такси, а самозанятым, то есть физическим лицам, возможно, разрешат работать водителями такси. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство РФ.

Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» внесен в Государственную Думу РФ. Авторам законопроекта выступило правительство РФ, следует из данных в системе обеспечения законодательной деятельности.

Документ предполагает наделение Федеральной службы безопасности (ФСБ) России правом доступа к базам данных агрегаторов такси, к которым относится, например, сервис «Яндекса». Агрегаторы будут обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов, говорится в документе.

Кроме того, законопроектом предполагается разрешить самозанятым гражданам, то есть физическим лицам, работать водителями в агрегаторах такси. На данный момент этим могут заниматься только юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

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