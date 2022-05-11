Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФСБ России получит доступ к базам данных агрегаторов такси — законопроект

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ФСБ России может получить доступ к базам данных агрегаторов такси, а самозанятым, то есть физическим лицам, возможно, разрешат работать водителями такси. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство РФ.

ФСБ России получит доступ к базам данных агрегаторов такси — законопроект

Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» внесен в Государственную Думу РФ. Авторам законопроекта выступило правительство РФ, следует из данных в системе обеспечения законодательной деятельности.

Документ предполагает наделение Федеральной службы безопасности (ФСБ) России правом доступа к базам данных агрегаторов такси, к которым относится, например, сервис «Яндекса». Агрегаторы будут обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов, говорится в документе.

Кроме того, законопроектом предполагается разрешить самозанятым гражданам, то есть физическим лицам, работать водителями в агрегаторах такси. На данный момент этим могут заниматься только юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Фото на обложке: rebrova irina / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  2. 2 О чем нужно знать при внедрении систем контроля топлива: пять ключевых элементов
  3. 3 Личный опыт: зачем онлайн-магазинам нужна собственная TMS
  4. 4 Экотранспорт выгоден доставщикам. Расчёты — в нашей колонке
  5. 5 «Я попросил ребят написать на листочке сумму, после которой нельзя торговаться», — история стартапа «Авибус»

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2022

«Апп!101»

13 мая 2022

Neuro Night

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ