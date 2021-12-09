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FT: созданный россиянами стартап Miro станет «единорогом» с оценкой в $17 млрд

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Созданный выходцами из Перми Андреем Хусидом и Олегом Шардиным стартап Miro, развивающий платформу для удаленной работы, ведет переговоры о привлечении $400 млн и по итогам раунда инвестиций может получить оценку в $17 млрд, став «единорогом».

FT: созданный россиянами стартап Miro станет «единорогом» с оценкой в $17 млрд

Вложить $400 млн в стартап собирается инвестиционная компания Iconiq Capital Марка Цукерберга и сооснователя Twitter Джека Дорси. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Раунд на $900 млн (если в периметр войдут уже выпущенные акции) может быть закрыт в ближайшие недели. Два собеседника издания также знают о поступившем Miro предложении от инвесторов, которые готовы оценить ее в $20 млрд.

Ранее Iconiq Capital инвестировал в компанию $50 млн. Всего компания провела три раунда на $76,3 млн, следует из базы данных Crunchbase.

Miro основана в Перми в 2011 году и до 2019 года работала под названием RealtimeBoard. В настоящее время Андрей Хусид занимает должность гендиректора компании с годовой выручкой более $300 млн. Штаб-квартира Miro расположена в Сан-Франциско. Среди клиентов Miro — более 25 млн пользователей, в том числе Google, Cisco, Dell и другие IT-гиганты. 

Платформа используется для создании новых проектов, дизайна интерфейса, обучения и других задач. В системе предусмотрена возможность интеграции с другими инструментами совместной работы, такими как Slack, Microsoft Teams, Zoom, Jira, Trello, Google Docs и Concept. Также платформа может взаимодействовать со сторонними сервисами и приложениями по API.

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Фото на обложке: Unsplash

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