Американский регулятор собирается заблокировать сделку между Nvidia и Arm на $40 млрд

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала в суд иск с требованием заблокировать возможную сделку по покупке американским поставщиком микросхем NVIDIA британского разработчика Arm Ltd.
Административный процесс планируется начать 9 августа 2022 года, следует из пресс-релиза на сайте комиссии.
О сделке на $40 млрд было объявлено в сентябре 2020 года. Слияние могло бы стать крупнейшим на рынке микросхем, но достигнуть окончательных договоренностей сторонам пока не удалось из-за проверок в Великобритании, ЕС и Китае.
«Сделка нарушает справедливую конкуренцию на рынке полупроводников и позволяет объединенной компании подавить конкурирующие технологии следующего поколения за счет дополнительных средств и стимулов», — прокомментировала иск директор бюро по конкуренции FTC Холли Ведова. После покупки NVIDIA получит доступ к данным лицензиатов Arm, с которыми конкурирует.
Разработки Arm необходимы другим компаниям для создания собственных чипов для ЦОД и систем помощи водителям на дорогах. По данным WSJ, в 90% смартфонов в мире используются микросхемы, разработанные по чертежам Arm.
В NVIDIA считают, что сделка принесет пользу рынку и собираются работать над тем, чтобы доказать это. Слияние позволит Arm увеличить масштабы исследований и разработок, сообщил глава NVIDIA Дженсен Хуанг.
В настоящее время собственником Arm Ltd. являтеся японская SoftBank Group, которой актив достался за $32 млрд.
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Фото на обложке: nvidia.com
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