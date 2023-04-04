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«F+ tech — Марвел» будет выпускать принтеры на базе купленного бизнеса американской Lexmark

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Группа компаний «F+ tech — Марвел» разрабатывает собственный принтер — F+ tech. Это будет аналог американской компании — Lexmark МX-431. Российский бизнес Lexmark «F+ tech — Марвел» купила еще летом 2022 года.

«F+ tech — Марвел» будет выпускать принтеры на базе купленного бизнеса американской Lexmark

В первой партии будут самые популярные модели формата А4 и А3 для черно-белой печати, позднее линейку дополнят цветными устройствами и фотопринтерами, сообщили «Ведомости».

Принтеры будут совместимы со всеми российскими операционными системами: «Росой», «Базальтом», Astra Linux и т. д.

По данным компании, в 2022 году в России было продано 480 тыс. принтеров на 7,4 млрд рублей и 1 млн многофункциональных устройств (МФУ) на 26 млрд рублей.

Эксперты считают, что стоимость МФУ «F+ tech — Марвел» не должна превышать 55 тыс. рублей. При этом стоимость расходных материалов и затрат на техподдержку должна быть соизмерима с аналогичными устройствами других прозводителей. 

Фото на обложке: Noin90650 / Shutterstock

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