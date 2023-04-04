«F+ tech — Марвел» будет выпускать принтеры на базе купленного бизнеса американской Lexmark

Группа компаний «F+ tech — Марвел» разрабатывает собственный принтер — F+ tech. Это будет аналог американской компании — Lexmark МX-431. Российский бизнес Lexmark «F+ tech — Марвел» купила еще летом 2022 года.
В первой партии будут самые популярные модели формата А4 и А3 для черно-белой печати, позднее линейку дополнят цветными устройствами и фотопринтерами, сообщили «Ведомости».
Принтеры будут совместимы со всеми российскими операционными системами: «Росой», «Базальтом», Astra Linux и т. д.
По данным компании, в 2022 году в России было продано 480 тыс. принтеров на 7,4 млрд рублей и 1 млн многофункциональных устройств (МФУ) на 26 млрд рублей.
Эксперты считают, что стоимость МФУ «F+ tech — Марвел» не должна превышать 55 тыс. рублей. При этом стоимость расходных материалов и затрат на техподдержку должна быть соизмерима с аналогичными устройствами других прозводителей.
Фото на обложке: Noin90650 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
- 2 Электронная кожа станет основой носимых устройств будущего
- 3 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
- 4 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
- 5 «У меня украли ноутбук» — 6 советов, как действовать в такой ситуации
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2023
05 апреля 2023
05 апреля 2023