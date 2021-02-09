Претензии на 3 млрд рублей: ФТС завела уголовное дело против российского H&M

Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила уголовное дело против российского подразделения шведского магазина одежды H&M. Компания подозревается в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Дело было возбуждено в декабре 2020 года. В ФТС считают, что H&M не включил в декларации 2016–2019 годов часть лицензионных сборов, оплаченных материнской компании при импорте товаров.

По данным издания, в 2019 году H&M уже заплатил 3,1 млрд рублей, чтобы покрыть расхождение, выявленное во время аудита. Но это не повлияло на возбуждение уголовного дела, которое может повлечь за собой штрафы в 2 раза превышающие эту сумму. Также возможно тюремное заключение для высшего руководства подразделения.

Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что против ее российской «дочки» проводится расследование. Другие подробности компания не раскрыла.

H&M — крупная европейская розничная сеть по торговле одеждой. Штаб-квартиры компании находятся в Стокгольме и Нью-Йорке. По собственным данным, компания уже открыла около 5 тысяч магазинов в 74 странах мира. Она владеет такими брендами, как Arket, Afound, COS, Monki, Weekday, H&M Home и & Other Stories.



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