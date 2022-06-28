Криптобиржа FTX задумалась о покупке онлайн-брокера Robinhood — Bloomberg

Онлайн-брокер Robinhood, получивший особую популярность на «бычьем» рынке во время пандемии коронавируса, может быть продан криптобирже FTX. На новостях от Bloomberg акции Robinhood, которые с момента IPO потеряли почти 75%, значительно выросли.
О возможной сделке между криптобиржей FTX и Robinhood Markets Inc. агентству Bloomberg рассказали несколько источников. Один из них уточнил, что Robinhood пока не получал предложений о поглощении. Представитель Robinhood отказался давать комментарий изданию.
На новостях о потенциальной сделке акции Robinhood на Nasdaq выросли на 14% в понедельник при том, что с момента IPO летом 2021 года они упали почти на 75%. По актуальным на момент публикации данным рыночная капитализация Robinhood составляет примерно $8 млрд.
Компания Emergent Fidelity Technologies, которую контролирует глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид, владеет 7,6% акций Robinhood, которые она купила за $648 млн.
Фото на обложке: Ink Drop /
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