Обанкротившаяся криптобиржа FTX работает над перезапуском

По данным издания The Wall Street Journal, криптобиржа FTX, которая обанкротилась в ноябре 2022 года, повлияв на всю криптоиндустрию, работает над поиском финансирования для перезапуска проекта.

The Wall Street Journal выпустили исследование касательно судьбы криптобиржи FTX, бывший руководитель которой до сих пор находится под арестом в рамках следствия о растрате клиентских средств. По данным издания, новый CEO Джон Рэй планирует в ближайшее время перезапустить проект, предложив бывшим клиентам компенсации в виде акций компании.

Источники издания сообщают, что в данный момент компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами о финансировании. Среди заинтересованных сторон — криптокредитор Figure. Известно также, что заявки инвесторов на участие в новом проекте будут собираться до конца недели, после чего начнется следующая стадия.

Ожидается, что новая компания не будет называться FTX 2.0 или как-либо вообще упоминать обанкротившуюся криптобиржу. Скоре всего, проект проведет полный ребрендинг, открестившись от любого наследия бывшего CEO Сэма Банкмана-Фрида.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.