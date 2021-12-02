Фудтех-стартап YallaMarket Довбенко и Селезнева привлек $2,3 млн в ходе pre-seed раунда

Сервис экспресс-доставки продуктов в Дубае YallaMarket Леонида Довбенко и Станислава Селезнева привлек $2,3 млн инвестиций в ходе pre-seed раунда в ноябре.
В пул инвесторов вошли дубайские фонды Wamda и Dubai Angel Investors и частные российские компании. Оценка сервиса на этапе post-money достигла $10 млн, сообщили в YallaMarket.
Деньги нужны на открытие четырех новых дарксторов в Дубае до конца 2021 года, обновление мобильного приложения и расширение операционной команды.
YallaMarket планирует привлечь $5 и $20 млн в Seed и A раундах соответственно. В 2022 году будут запущено 100 новых дарксторов в Дубае и Абу-Даби, первые склады также появятся в Катаре и Саудовской Аравии.
Русскоязычные фаундеры Довбенко и Селезнев запустили фудтех-стартап YallaMarket весной 2021 года. Курьеры сервиса доставляют продукты бесплатно в радиусе трех километров от двух дарксторов в спальном районе JLT и деловом центре Дубая Business Bay. Сборка заказов занимает не более 2,5 минут, на весь процесс доставки уходит в среднем 15 минут.
«Когда мы зашли на рынок, никто не доставлял продукты быстрее, чем за 60 минут, хотя спрос достаточно высокий. К тому же, в этом году в Дубае проходит Expo, а Катар в 2022 году принимает чемпионат мира по футболу — это огромный потенциал для роста и развития», — пояснил сооснователь Леонид Довбенко.
Средний чек корзины из девяти позиций — $15. Пользователи заказывают продукты через мобильное приложение сервиса в среднем 4-5 раз в неделю. Некоторые клиенты пользуются доставкой несколько раз в день. В ассортименте — 2800 позиций.
Фанудеры имеют 15-летний опыт в фудтехе. Партнеры основали сервисы для автоматизации работы ресторанов DocsinBox и Tawreed. Леонид также является фаундером iiko Middle East — крупнейшего в регионе поставщика ПО для ресторанов.
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Фото на обложке: YallaMarket
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