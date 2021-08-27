Французские нефтяники создадут экологически чистое топливо на основе вина

Французская нефтяная компания TotalEnergise создаст экологически чистое топливо для гоночных автомобилей на основе вина. В компании рассчитывают, что его использование позволить сократить выбросы углекислого газа от автомобилей, участвующих в автоспорте, на 65%.

О выпуске нового вида топлива TotalEnergise сообщила в пресс-релизе, опубликованном на своем сайте.

Его будут производить на основе биоэтанола из остатков вина французских сельхозпроизводителей, а также из эфиров, производимых на нефтеперерабатывающем заводе TotalEnergies в Фейзине недалеко от французского Лиона.

«Это топливо должно позволить снизить как минимум на 65% выбросы CO2 гоночных автомобилей», – говорится в сообщении компании.

Марке топлива дадут наименование «Excellium Racing 100». Оно будет соответствовать требованиям автопроизводителей, сообщили в TotalEnergies. Там добавили, что уже использовали на гонках «24 часа Ле-Мана» аналогичное топливо с 10% биоэтанола в составе.

«Наша цель – стать крупным игроком в энергетическом переходе и вместе с обществом достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году», – отметил председатель и главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

Компания представит новое топливо в следующем сезоне чемпионата мира по гонкам FIA (WEC) в 2022 году, а также на европейском чемпионате ELMS.

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