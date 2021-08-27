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Французские нефтяники создадут экологически чистое топливо на основе вина

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Французская нефтяная компания TotalEnergise создаст экологически чистое топливо для гоночных автомобилей на основе вина. В компании рассчитывают, что его использование позволить сократить выбросы углекислого газа от автомобилей, участвующих в автоспорте, на 65%.

Французские нефтяники создадут экологически чистое топливо на основе вина

О выпуске нового вида топлива TotalEnergise сообщила в пресс-релизе, опубликованном на своем сайте.

Его будут производить на основе биоэтанола из остатков вина французских сельхозпроизводителей, а также из эфиров, производимых на нефтеперерабатывающем заводе TotalEnergies в Фейзине недалеко от французского Лиона.

«Это топливо должно позволить снизить как минимум на 65% выбросы CO2 гоночных автомобилей», – говорится в сообщении компании.  

Марке топлива дадут наименование «Excellium Racing 100». Оно будет соответствовать требованиям автопроизводителей, сообщили в TotalEnergies. Там добавили, что уже использовали на гонках «24 часа Ле-Мана» аналогичное топливо с 10% биоэтанола в составе.

«Наша цель – стать крупным игроком в энергетическом переходе и вместе с обществом достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году», – отметил председатель и главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

Компания представит новое топливо в следующем сезоне чемпионата мира по гонкам FIA (WEC) в 2022 году, а также на европейском чемпионате ELMS.

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Фото: Shutterstock.com

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