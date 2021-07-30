Правительство готовит запрет на экспорт бензина из России

Правительство в ускоренном темпе готовит запрет на экспорт бензина из России. Биржевые цены на топливо этим летом несколько раз били рекорды. Чиновники полагают, что ограничение позволит стабилизировать ситуацию.
О подготовке введения запрета на экспорт бензина рассказал вице-премьер Александр Новак, которого цитирует «ТАСС».
«В принципе этот инструмент (временный запрет на экспорт топлива, прим. ред.) мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок», – сказал Новак.
В правительстве ранее говорили о временном моратории на экспорт, называя сроки не менее трех месяцев.
Биржевые цены на топливо этим летом неоднократно били рекорды и растут 2,5 месяца. В среднем по России литр АИ-92 стоит 45,79 рублей, АИ-95 – 48,9 рублей. В правительстве полагают, что запрет на экспорт позволит стабилизировать ситуацию с ростом цен.
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