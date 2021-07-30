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Правительство готовит запрет на экспорт бензина из России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительство в ускоренном темпе готовит запрет на экспорт бензина из России. Биржевые цены на топливо этим летом несколько раз били рекорды. Чиновники полагают, что ограничение позволит стабилизировать ситуацию.

Правительство готовит запрет на экспорт бензина из России

О подготовке введения запрета на экспорт бензина рассказал вице-премьер Александр Новак, которого цитирует «ТАСС». 

«В принципе этот инструмент (временный запрет на экспорт топлива, прим. ред.) мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок», – сказал Новак.

В правительстве ранее говорили о временном моратории на экспорт, называя сроки не менее трех месяцев.

Биржевые цены на топливо этим летом неоднократно били рекорды и растут 2,5 месяца. В среднем по России литр АИ-92 стоит 45,79 рублей, АИ-95 – 48,9 рублей. В правительстве полагают, что запрет на экспорт позволит стабилизировать ситуацию с ростом цен.

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Фото: Shutterstock.com

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