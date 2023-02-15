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Fuelarts x Tezos Accelerator 2023 отобрали лучшие стартапы в сфере ArtTech

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

В конце 2022 года Fuelarts открыли регистрацию на участие в Art-Tech акселераторе, проводимом в партнерстве с популярным в арт-среде блокчейном Tezos. После тщательного отбора проект представляет участников программы, которая началась 10 февраля.

Fuelarts x Tezos Accelerator 2023 отобрали лучшие стартапы в сфере ArtTech

Fuelarts — это первый акселератор, который специализируется на ArtTech и NFT-стартапах. Проект был представлен Денисом Белькевичем на конференции Deloitte Art & Finance в 2019 году. Fuelarts делятся знаниями, знакомят фаундеров с сообществом единомышленников, а также помогают правильно представить проект эксклюзивным арт-инвесторам. 

Их новая программа в партнерстве с экосистемой Tezos нацелена на развитие использования блокчейна в искусстве. Для участия  в акселераторе приглашались как использующие Tezos стартапы, так и те, кто только планировал внедрить его в свой проект.

По словам проекта, они получили 120 заявок из 40 стран. После череды интервью из списка были выбраны 10 сильнейших участников, которые будут участвовать в групповых и индивидуальных занятиях с участием лидеров отрасли и инвесторов, а также получат возможность выступить на демо дне.

Участники Fuelarts x Tezos

Логотипы участников Fuelarts x Tezos Accelerator 2023

Отборочный тур Fuelarts x Tezos Accelerator 2023 прошли:

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  • AerariumChain — решение для краудфандинга с помощью NFT, которое нацелено на поддержку музеев;
  • ArtSquare.io — инструмент для покупки и продажи предметов искусства;
  • CHEYNI — платформа для коллекционирования, работающая по модели NETFLIX;
  • Comic 3.0 — площадка для комиксов, основанная на принципах Web3;
  • Ikonospace — Web3-соц.сеть для художников;
  • Kaleido — медиа-платформа, которая трансфомирует привычные способы взаимодействия с искусством;
  • M1X Labs — децентрализованное приложение-галерея на блокчейне Tezos;
  • NFT Biennial — первая в мире NFT-биеннале (проходящая раз в два года выставка искусства);
  • Phygital+ — no-code платформа для дизайна, искусства и Web3-стартапов;
  • Prompt-Sea — сервис для безопасной передачи данных в виде приватных NFT.

Программа акселератора продлится 11 недель. Кульминацией станет демо-день, который пройдет 27 апреля 2023 года, — акселератор обещает, что питчи участников увидит 2 500 частных и институциональных инвесторов.

Фото на обложке: Austin Distel / Unsplash

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