Совладелец «Алгоритмики» создал СП с «Фондом имени шейха Зайеда»

ООО «Управление и развитие», выкупившее 14,3% в сети школ программирования ООО «Алгоритмика», учредило новую компанию — ООО «Центр управления активами», получив в ней 50%. Еще 50% достались чеченскому фонду ООО «Фонд имени шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций», созданному при участии арабских шейхов, узнал Русбейс.

«Центр управления активами» зарегистрирован в Грозном на проспекте им. Путина, 3 в феврале 2025 года.

Основной вид деятельности новой компании с уставным капиталом 1 млн рублей — инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Предприятие возглавил Руслан Чамаев.

Фондом имени шейха Зайеда, который развивает бизнес в Чечне за счет исламского финансирования, владеет «Дартс Холдинг Ар-Эс-Си» из ОАЭ, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. На сайте фонда указано, что он был создан в 2017 году в результате договоренности между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и шейхом Халифа бин Зайед Аль Нахайяном (президент ОАЭ, умер в 2022 году). Так уже указано, что учредителем фонда является Khalifa Fund for Enterprise Development. Русбейс направил запрос в Фонд.

Кому принадлежит ООО «Управление и развитие» не известно. В ЕГРЮЛ информация скрыта в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 6 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (по заявлению юрлица). По данным Rusprofile.ru, в 2023-2024 годах владельцами компании были АНО «Прогресс» и АНО «Системы развития», их конечные бенефициары также не раскрываются.

«Управление и развитие» приобрело 14,3% в одной из крупнейших школ программирования России «Алгоритмике» в марте 2024 году. Еще у одного совладельца в настоящее время 85,71%, он скрыт. Источники Forbes на EdTech-рынке рассказывали, что конечным покупателем «Алгоритмики» является Сбербанк. По словам управляющего венчурными фондами Sk Capital Александр Чайкин, банк не выступает покупателем напрямую — сделку провели через аффилированные с ним компании, но в его интересах. Связана ли со Сбербанком компания «Управление и развитие», источники издания не знают. Русбейс направил запрос в банк. На момент публикации издание ответа не получило.

С 1 сентября 2023 года в Чечне, Дагестане, Башкортостане и Татарстане стартовал эксперимент по внедрению исламского банкинга, в том числе исламской ипотеки. Этот вид финансовых услуг позволяет заключать сделки в соответствии с этическими нормами ислама, без взимания процентов за пользование кредитом.

«Развитие исламского банкинга также проявляется в запуске новых финтех-стартапов, ориентированных на мусульманскую аудиторию. В России начал работу сервис HalalCard, получивший одобрение «Совета улемов ДУМ» Татарстана. Проект предлагает исламскую ипотеку и дебетовую карту с халяльным кешбэком от партнерских программ», рассказывала Русбейс руководитель агентства недвижимости «Планета-312» Зарита Акматова в июне 2014 года.

Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин считает, что компании могут избегать публичности из-за опасения попасть под санкции, риск рейдерского захвата, недобросовестной конкуренции. Эксперт не исключил, что публичное размещение информации перенесли на более удобное время в будущем, когда компания, например, прочно займет свое место на рынке.

«В данном случае мы видим совместный интерес, который объединяет и религиозную, и деловую сторону жизни. Для многих людей в России ведение бизнеса должно соответствовать их мироощущению. В исламе, как и в других религиях, есть определенные ограничения, которые не считаются таковыми в мирской жизни, но не приемлемы с их духовной точки зрения. Нивелированию этих противоречий, возможно, и способствует этот фонд. Следует отметить, что на Ближнем Востоке, в том числе, в ОАЭ, накоплен достаточно большой опыт построения бизнеса в соответствии с принятыми в этом регионе религиозными взглядами», — рассказал эксперт.

Управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко отмечает, что Чеченская республика очень закрытая территория со своей спецификой.

«Поэтому некоторые проекты реализуются абсолютно по другому принципу. Не так как у нас принято. Поэтому не надо удивляться, почему там абсолютно по другому строятся отношения с инвесторами», — сказал эксперт.

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