Российские предприниматели создали фонд по сбору денег для благотворительных фондов

Российские предприниматели создали фонд по сбору денег для благотворительных фондов. Фонд распределяет привлеченные средства между проверенными организациями помощи, которых на данный момент насчитывается пять.

Российские бизнесмены учредили фонд «МК Фонд помощи» по привлечению средств для распределения по благотворительным фондам. Об этом RB.RU рассказал представитель организации.

Фонд собирает пожертвования от физических и юридических лиц и распределяет их в проверенные организации по нескольким видам помощи: детям, взрослым, сиротам, животным, бездомным.

«Мы решили организовать фонд, у которого будет только одна задача – максимально прозрачно и эффективно распределять собранные средства, чтобы каждый рубль был отправлен по нужному адресу», – отметил учредитель «МК Фонд помощи» Артур Зеленый.

На данный момент в списке проверенных фондом организаций содержатся «Жизнь как чудо», «Вера», «Измени одну жизнь», «Котодетки», «Ночлежка». Список фондов-партнеров будет расширяться, подчеркнули в «МК Фонд помощи».

В состав правления фонда вошли основатель Parus Capital Андрей Муравьев, первый замгендиректора «Роза Хутор» Евгений Макаров, бывший гендиректор ABBYY Россия Дмитрий Шушкин, председатель совета директоров КРОС Алексей Чуйкин, сооснователь Mr.Doors Максим Валецкий.

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