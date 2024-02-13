Финтех-сервис Fundmates для финансирования YouTube-блогеров привлек $2 млн инвестиций

Проект финансирует YouTube-блогеров в обмен на долю с их доходов от платформы.

Финтех-сервис Fundmates , основанный в США командой с российскими корнями, привлек $2 млн от частных российских и американских инвесторов. Об этом RB.RU сообщил представитель стартапа.

В числе инвесторов Fundmates — синдикат D&P Алексея Довжикова (основатель eLama), фаундер Grow Food Даниэль Гальпер, основатель компании AI Factory (куплена Snap Inc. за $166 млн) Григорий Ткаченко и другие.

Fundmates занимается финансированием американских YouTube-блогеров с активной аудиторией от 500 тыс. подписчиков в США. Средства от сервиса креаторы инвестируют в развитие своего канала, найм команды, запуск новых форматов и рост качества контента.

В обмен на инвестиции блогеры в течение 1-2 лет передают Fundmates часть дохода от видеосервиса. Отмечается, что подобная модель обеспечивает стартапу доходность в два раза выше традиционных финансовых инструментов.

Fundmates поддержал уже более 30 креаторов на сумму $1,5 млн. В 2024 году стартап намерен профинансировать инфлюенсеров еще на $10 млн. По данным компании, привлеченные средства позволяют креаторам расти в среднем на 40% в течение первых 12 месяцев.

Ключевая технология стартапа — собственная скоринговая система, которая анализирует 50 метрик у каждого канала, чтобы спрогнозировать денежный поток YouTube-блогера и принять решение о выдаче капитала автору.

Сервис в США основал Илья Дронов в 2022 году. До переезда в США Дронов был CPO в компании Grow Food и разрабатывал социальные сервисы в VK. В настоящее время в команде Fundmates 15 человек.

Привлеченные инвестиции стали первыми для проекта. Они пойдут на скаутинг блогеров, финансирование их деятельности и усиление маркетинга. Команда планирует охватить рынок YouTube-креаторов в США, а затем масштабироваться в другие страны.

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