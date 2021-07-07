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Открыта регистрация на демо-день трека FutureBank «Московского акселератора»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

8 июля состоится демо-день трека FutureBank «Московского акселератора», который посвящен финансовым технологиям. Гостей ждут питчи стартапов и выступления спикеров из российских и международных компаний и организаций. Мероприятие пройдет онлайн, для участия нужна регистрация.

Открыта регистрация на демо-день трека FutureBank «Московского акселератора»

30 выпускников представят проекты в сферах больших данных, машинного обучения, блокчейна, инвестиций, страхования, безопасности и банковских транзакций. Лучшие проекты объявят в конце мероприятия — они запустят пилоты вместе с банком «Уралсиб».

Кроме питчей стартапов в программе — выступления спикеров. Эксперты обсудят:

  • инновации в сфере финансов,
  • новые технологии для платежных систем,
  • цифровые деньги,
  • устойчивое развитие,
  • цифровизацию банков.

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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