8 июля состоится демо-день трека FutureBank «Московского акселератора», который посвящен финансовым технологиям. Гостей ждут питчи стартапов и выступления спикеров из российских и международных компаний и организаций. Мероприятие пройдет онлайн, для участия нужна регистрация.

Открыта регистрация на демо-день трека FutureBank «Московского акселератора»