Евгения Хрисанфова
8 июля состоится демо-день трека FutureBank «Московского акселератора», который посвящен финансовым технологиям. Гостей ждут питчи стартапов и выступления спикеров из российских и международных компаний и организаций. Мероприятие пройдет онлайн, для участия нужна регистрация.
Открыта регистрация на демо-день трека FutureBank «Московского акселератора»Евгения Хрисанфова
30 выпускников представят проекты в сферах больших данных, машинного обучения, блокчейна, инвестиций, страхования, безопасности и банковских транзакций. Лучшие проекты объявят в конце мероприятия — они запустят пилоты вместе с банком «Уралсиб».
Кроме питчей стартапов в программе — выступления спикеров. Эксперты обсудят:
- инновации в сфере финансов,
- новые технологии для платежных систем,
- цифровые деньги,
- устойчивое развитие,
- цифровизацию банков.
Подробности и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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