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Продолжается прием заявок в Future Food Акселератор

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Бизнес-инкубатор ВШЭ совместно с Московским государственным университетом пищевых производств при партнерстве с лидерами food- и agro-рынка ведет набор стартапов в Future Food Акселератор. Участие бесплатное.

Продолжается прием заявок в Future Food Акселератор

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Участвовать могут стартапы на уровне MVP и первых продаж в сферах:

  • инновационное сельское хозяйство;
  • умные цепи поставок;
  • альтернативные источники сырья и пищи;
  • персонализированное питание.

Программа акселератора продлится 12 недель, в течение которых участники смогут получить консультации от ведущих отраслевых экспертов, еженедельный трекинг проекта, инвестиции, а также возможность пилотировать проект у лидеров фудтех- и агротех-индустрии.

Подать заявку можно до 15 декабря на сайте.

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock

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