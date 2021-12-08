Продолжается прием заявок в Future Food Акселератор

Бизнес-инкубатор ВШЭ совместно с Московским государственным университетом пищевых производств при партнерстве с лидерами food- и agro-рынка ведет набор стартапов в Future Food Акселератор. Участие бесплатное.
Участвовать могут стартапы на уровне MVP и первых продаж в сферах:
- инновационное сельское хозяйство;
- умные цепи поставок;
- альтернативные источники сырья и пищи;
- персонализированное питание.
Программа акселератора продлится 12 недель, в течение которых участники смогут получить консультации от ведущих отраслевых экспертов, еженедельный трекинг проекта, инвестиции, а также возможность пилотировать проект у лидеров фудтех- и агротех-индустрии.
Подать заявку можно до 15 декабря на сайте.
Фото на обложке: Africa Studio /
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