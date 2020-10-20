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«Сколтех» проведет лекцию о перспективах технологий 5G

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

27 октября состоится онлайн-лекция, во время которой эксперт Сколковского института науки и технологий расскажет, что такое 5G и как новое поколение связи может повлиять на российскую экономику. Участие бесплатное.

«Сколтех» проведет лекцию о перспективах технологий 5G

В качестве спикера выступит Петр Прокофьев, заместитель руководителя Центра Компетенций НТИ по направлению «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» Сколковского института науки и технологий.

Эксперт расскажет:

  • чем связь 5G отличается от связи предыдущих поколений;
  • почему 5G породила конспирологические теории и мифы;
  • как новое поколение связи повлияет на бизнес и экономику;
  • как технологии 5G будут развиваться в России.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Мероприятие пройдет в рамках серии лекций «Сколтех в Технопарке», организованных «Лекторием Технопарка “Сколково”». На лекциях выступают научные сотрудники и профессора Сколковского института науки и технологий, которые рассказывают слушателям о научных трендах, новых технологиях и инновациях в бизнесе.

Фото на обложке: Zapp2Photo / Shutterstock

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