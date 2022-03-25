Ежегодная конференция «Будущее рынка устойчивого финансирования» пройдет в Москве

30 марта 2022 года состоится II ежегодная конференция «Будущее рынка устойчивого финансирования», организованная рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения». К участию приглашают представителей Госдумы, Минэкономразвития, ВЭБ, управляющих компаний, инвестбанков, эмитентов из сектора устойчивого развития, юридических и экологических консультантов, СМИ.
В 2021 году объем зарубежных выпусков зеленых и социальных бондов составил почти €800 млрд, показав прирост в 90%. Для России этот год также оказался плодотворным: состоялись первые выпуски «зеленых» государственных облигаций, переходных облигаций, начал формироваться greenium, а рынок вырос более чем в два раза, почти до 290 млрд руб. Однако введение санкций против российской экономики и финансового рынка вызывают опасения в сохранении перспектив развития локального ESG-рынка.
Тем не менее появление национальной таксономий зеленых и адаптационных проектов, собственного методологического центра и сформированный рынком опыт размещений последних двух лет, которые были признаны международными экспертными сообществами, позволяют сформировать системный подход к финансированию российских проектов устойчивого развития, а также стать фундаментом для дальнейшего развития в национальном векторе.
Успешный выпуск первых переходных облигаций открывает дорогу к ESG-финансированию компаниям из традиционных отраслей. Но вместе с этим остается важным поддержка эмитентов и инвесторского спроса на устойчивые инструменты поскольку участники по-прежнему ищут экономических выгод и поддержки после введенных санкций.
Среди главных тем конференции:
- Рынок ответственных финансов в РФ. Итоги 2021 года.
- Изменения в национальном регулировании и инфраструктуре.
- Важность локальной ESG-повестки в условиях санкций.
- От успешных «пилотов» к системе ESG-финансирования.
- Импакт-инвестирование: новые приоритеты.
- Переходные облигации: возможности для сырьевых и «традиционных» компаний.
- Развитие рынка ESG-рейтингов: формирование единой системы координат.
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Фото на обложке: tomertu /
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