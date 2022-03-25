Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Ежегодная конференция «Будущее рынка устойчивого финансирования» пройдет в Москве

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

30 марта 2022 года состоится II ежегодная конференция «Будущее рынка устойчивого финансирования», организованная рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения». К участию приглашают представителей Госдумы, Минэкономразвития, ВЭБ, управляющих компаний, инвестбанков, эмитентов из сектора устойчивого развития, юридических и экологических консультантов, СМИ.

Ежегодная конференция «Будущее рынка устойчивого финансирования» пройдет в Москве
Представь концепцию продвижения Москвы на Moscow Travel Create и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей. Подробнее по ссылке

В 2021 году объем зарубежных выпусков зеленых и социальных бондов составил почти €800 млрд, показав прирост в 90%. Для России этот год также оказался плодотворным: состоялись первые выпуски «зеленых» государственных облигаций, переходных облигаций, начал формироваться greenium, а рынок вырос более чем в два раза, почти до 290 млрд руб. Однако введение санкций против российской экономики и финансового рынка вызывают опасения в сохранении перспектив развития локального ESG-рынка.

Тем не менее появление национальной таксономий зеленых и адаптационных проектов, собственного методологического центра и сформированный рынком опыт размещений последних двух лет, которые были признаны международными экспертными сообществами, позволяют сформировать системный подход к финансированию российских проектов устойчивого развития, а также стать фундаментом для дальнейшего развития в национальном векторе.

Успешный выпуск первых переходных облигаций открывает дорогу к ESG-финансированию компаниям из традиционных отраслей. Но вместе с этим остается важным поддержка эмитентов и инвесторского спроса на устойчивые инструменты поскольку участники по-прежнему ищут экономических выгод и поддержки после введенных санкций.

Среди главных тем конференции: 

  1. Рынок ответственных финансов в РФ. Итоги 2021 года.
  2. Изменения в национальном регулировании и инфраструктуре.
  3. Важность локальной ESG-повестки в условиях санкций.
  4. От успешных «пилотов» к системе ESG-финансирования.
  5. Импакт-инвестирование: новые приоритеты.
  6. Переходные облигации: возможности для сырьевых и «традиционных» компаний.
  7. Развитие рынка ESG-рейтингов: формирование единой системы координат.

Регистрация — на сайте.  

Фото на обложке: tomertu / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ESG-итоги: как повестка устойчивого развития повлияла на российский рынок в 2021 году
  2. 2 Устойчивое развитие на практике: как компаниям-производителям вносить реальный вклад в развитие тренда
  3. 3 Госкорпорация «Росатом» объявила о запуске Impact Team 2050
  4. 4 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
  5. 5 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

25 марта 2022

IT_ONE Cup

25 марта 2022

Программа поддержки технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

Все ВОЗМОЖНОСТИ