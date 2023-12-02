Страны G7 сформулировали 12 принципов руководства по ИИ на базе октябрьского кодекса разработчиков

Министры цифровых технологий стран «большой семерки» согласовали в пятницу первое в мире всеобъемлющее международное руководство по генеративному искусственному интеллекту, применимое как к разработчикам, так и к пользователям. Из 12 пунктов новых принципов 11 взяты из добровольного кодекса поведения для разработчиков искусственного интеллекта, согласованного лидерами G7 в октябре. Ожидается, что новые ключевые принципы будут утверждены на виртуальном саммите уже в начале декабря.

Новый 12-й принцип заключается в «продвижении и содействии надежному и ответственному использованию передовых систем ИИ», уточняет Nikkei Asia. В руководстве также содержится призыв к разработке и внедрению надежных технологий аутентификации, и мер защиты интеллектуальной собственности.

Документ является частью заключительного этапа HAP (Hiroshima AI Process) — форума по проблемам искусственного интеллекта, запущенного в мае под председательством Японии в G7 для обсуждения международных правил разработки и регулирования работы передовых систем ИИ.

На встрече в пятницу министры G7 согласовали план внедрения на следующий год, включая разработку инструментов мониторинга для отслеживания соблюдения принципов, а также обсудили концепцию «свободной доверительной передачи данных» в разрезе трансграничных связей.

Группа решила создать международный орган под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития для обсуждения наиболее острых тем, связанных с ИИ, включая повышение конфиденциальности и безопасности.

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