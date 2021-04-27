G8 Аwards открыл прием работ на конкурс

G8 Awards, один из главных независимых конкурсов в области креатива, дизайна, рекламы и музыки объявил о старте приема работ.

Уже пятый год организаторы предоставляют возможность молодым специалистам и агентствам со всего мира продемонстрировать свои кейсы ключевым профессионалам индустрии.

Представить свою работу можно до 2-го августа в номинациях:

коммуникации и дизайн: интерактивные проекты, медиа, мастерство, брендинг и коммуникационный дизайн;

музыка и звук (новая номинация, которая появилась в прошлом году).

В состав жюри входят лидеры креативной индустрии, среди которых:

Дмитрий Осадчук, креативный директор Mail.ru Group;

Александра Жаркова, соосновательница коммуникационного агентства SETTERS;

Витя Вит, сооснователь и креативный директор CRUSH;

Иван Васин, креативный директор и партнёр Shuka Design;

Александра Ермоленко, руководитель департамента дизайна сервисов в Mail.ru;

Александр Загорский, креативный директор BBDO Branding;

Серафима Гурова, основательница PR-студии RODNYA.

Стоимость подачи работы – 10$. Подать работу можно на сайте. Следить за анонсами можно в соцсетях фестиваля: Facebook, VK и Instagram.

G8 — ежегодный фестиваль креативных индустрий. Новые медиа, музыка, кино, мода, архитектура и дизайн. Цель фестиваля — объединить творческих людей со всего мира и создать среду для развития креативной экономики России.