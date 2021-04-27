G8 Аwards открыл прием работ на конкурс

G8 Awards, один из главных независимых конкурсов в области креатива, дизайна, рекламы и музыки объявил о старте приема работ.
Уже пятый год организаторы предоставляют возможность молодым специалистам и агентствам со всего мира продемонстрировать свои кейсы ключевым профессионалам индустрии.
Представить свою работу можно до 2-го августа в номинациях:
- коммуникации и дизайн: интерактивные проекты, медиа, мастерство, брендинг и коммуникационный дизайн;
- музыка и звук (новая номинация, которая появилась в прошлом году).
В состав жюри входят лидеры креативной индустрии, среди которых:
- Дмитрий Осадчук, креативный директор Mail.ru Group;
- Александра Жаркова, соосновательница коммуникационного агентства SETTERS;
- Витя Вит, сооснователь и креативный директор CRUSH;
- Иван Васин, креативный директор и партнёр Shuka Design;
- Александра Ермоленко, руководитель департамента дизайна сервисов в Mail.ru;
- Александр Загорский, креативный директор BBDO Branding;
- Серафима Гурова, основательница PR-студии RODNYA.
Стоимость подачи работы – 10$. Подать работу можно на сайте. Следить за анонсами можно в соцсетях фестиваля: Facebook, VK и Instagram.
G8 — ежегодный фестиваль креативных индустрий. Новые медиа, музыка, кино, мода, архитектура и дизайн. Цель фестиваля — объединить творческих людей со всего мира и создать среду для развития креативной экономики России.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Московский акселератор» выбрал лучших: названы победители трека BuildTech
- 2 Открыт отбор на технологический интенсив «Архипелаг 2121»
- 3 «Меридиан Капитал» и акселератор ED2 объявили о поиске стартапов для инвестиций
- 4 Важные инструменты для ивентора, которые следовало бы придумать до карантина
- 5 Universal University открывает бакалавриат в сфере креативных индустрий