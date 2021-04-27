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G8 Аwards открыл прием работ на конкурс

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Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

G8 Awards, один из главных независимых конкурсов в области креатива, дизайна, рекламы и музыки объявил о старте приема работ.

G8 Аwards открыл прием работ на конкурс

Уже пятый год организаторы предоставляют возможность молодым специалистам и агентствам со всего мира продемонстрировать свои кейсы ключевым профессионалам индустрии.

Представить свою работу можно до 2-го августа в номинациях:

  • коммуникации и дизайн: интерактивные проекты, медиа, мастерство, брендинг и коммуникационный дизайн;
  • музыка и звук (новая номинация, которая появилась в прошлом году).

В состав жюри входят лидеры креативной индустрии, среди которых:

  • Дмитрий Осадчук, креативный директор Mail.ru Group;
  • Александра Жаркова, соосновательница коммуникационного агентства SETTERS;
  • Витя Вит, сооснователь и креативный директор CRUSH;
  • Иван Васин, креативный директор и партнёр Shuka Design;
  • Александра Ермоленко, руководитель департамента дизайна сервисов в Mail.ru;
  • Александр Загорский, креативный директор BBDO Branding;
  • Серафима Гурова, основательница PR-студии RODNYA.

Стоимость подачи работы – 10$. Подать работу можно на сайте. Следить за анонсами можно в соцсетях фестиваля: Facebook, VK и Instagram.

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

G8 — ежегодный фестиваль креативных индустрий. Новые медиа, музыка, кино, мода, архитектура и дизайн. Цель фестиваля — объединить творческих людей со всего мира и создать среду для развития креативной экономики России.

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