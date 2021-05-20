Фестиваль креативных индустрий G8 пройдет в Москве

9 и 10 сентября состоится фестиваль креативных индустрий G8. Спикеры из 14 областей представят свои проекты в Культурном центре ЗИЛ.

Фестиваль поделен на несколько отраслевых секций, за каждую из которых будет отвечать куратор:

«Дизайн» — Дмитрий Осадчук, креативный директор Mail.ru Group, и Катя Шашина, Ladies, Wine & Design;

«Реклама и видеопродакшен» — Денис Лапшинов, основатель креативного агентства Slava;

«Образование» — Наташа Климчук, соосновательница Bang Bang Education;

«Игры» — Роман Горошкин, менеджер по развитию бизнеса My.Games Venture Capital;

«Киноиндустрия» — Алексей Зотов, режиссер, сценарист и сооснователь комьюнити и медиа для молодых кинематографистов «Питчинги»;

«Музыка» — Александр Федюшкин, продюсер, саунд-дизайнер Musical Wave School;

«Современное искусство» — Николай Рындин, художник, автор и ведущий YouTube-канала об искусстве «Артобстрел»;

«Блогеры» — Андрей Червонский, руководитель маркетинга PRT Edelman Affiliate;

«Фотография» — Дима Гущин, фотограф, основатель Fundamental Agency;

«Архитектура» — Сергей Надточий, арт-директор и младший партнер мастерской Atrium;

«Предметный дизайн» — Анна Борхес, редакционный директор Design Mate;

«Медиа-арт» — Иван Нефедкин, сооснователь, креативный директор Radugadesign, и Анна Смирнова, креативный продюсер Radugadesign;

«Издательства» — Диана Смирнова, продюсер проектов Storytel;

«Уличное искусство» — Сабина Чагина, независимое творческое объединение «Артмоссфера».

Подробности и билеты — на сайте.

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