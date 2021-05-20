Фестиваль креативных индустрий G8 пройдет в Москве

Евгения Хрисанфова
9 и 10 сентября состоится фестиваль креативных индустрий G8. Спикеры из 14 областей представят свои проекты в Культурном центре ЗИЛ.
Фестиваль креативных индустрий G8 пройдет в МосквеЕвгения Хрисанфова
Фестиваль поделен на несколько отраслевых секций, за каждую из которых будет отвечать куратор:
- «Дизайн» — Дмитрий Осадчук, креативный директор Mail.ru Group, и Катя Шашина, Ladies, Wine & Design;
- «Реклама и видеопродакшен» — Денис Лапшинов, основатель креативного агентства Slava;
- «Образование» — Наташа Климчук, соосновательница Bang Bang Education;
- «Игры» — Роман Горошкин, менеджер по развитию бизнеса My.Games Venture Capital;
- «Киноиндустрия» — Алексей Зотов, режиссер, сценарист и сооснователь комьюнити и медиа для молодых кинематографистов «Питчинги»;
- «Музыка» — Александр Федюшкин, продюсер, саунд-дизайнер Musical Wave School;
- «Современное искусство» — Николай Рындин, художник, автор и ведущий YouTube-канала об искусстве «Артобстрел»;
- «Блогеры» — Андрей Червонский, руководитель маркетинга PRT Edelman Affiliate;
- «Фотография» — Дима Гущин, фотограф, основатель Fundamental Agency;
- «Архитектура» — Сергей Надточий, арт-директор и младший партнер мастерской Atrium;
- «Предметный дизайн» — Анна Борхес, редакционный директор Design Mate;
- «Медиа-арт» — Иван Нефедкин, сооснователь, креативный директор Radugadesign, и Анна Смирнова, креативный продюсер Radugadesign;
- «Издательства» — Диана Смирнова, продюсер проектов Storytel;
- «Уличное искусство» — Сабина Чагина, независимое творческое объединение «Артмоссфера».
Подробности и билеты — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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