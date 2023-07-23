Спрос на «умные» гаджеты для питомцев вырос в 1,5 раза

Аналитики «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, TelecomDaily, Inventive Retail Group, Mobile Research Group и F+ tech единодушно заявляют о стабильном росте спроса на высокотехнологичные гаджеты для домашних любимцев (наибольшим спросом пользуются автоматические кормушки и поилки). Аналитики связывают эту тенденцию с общей тягой потребителей к цифровизации пространства вокруг себя.

Исследователи «Известий» собрали статистику различных платформ, торгующих «умными» гаджетами для питомцев, и констатировали рост спроса в 1,5 раза. Именно эту цифру называют в «М.Видео-Эльдорадо», Mobile Research Group и Inventive Retail Group.

Если говорить о конкретных группах товаров, то наибольшим спросом пользуются:

автоматические кормушки и поилки, в том числе управляемые дистанционно (в «М.Видео-Эльдорадо» отмечают прирост в 2,4 раза, в Wildberries — в 2 раза),

автоматические поилки для путешествий (спрос вырос на 48%, по данным «М.Видео-Эльдорадо»),

бесшумные полупрофессиональные триммеры (спрос вырос в 9 раз, по данным «М.Видео-Эльдорадо»),

автоматизированные лотки (спрос вырос в 2,5 раза, по данным Wildberries).

Растет популярность и других «умных» устройств — трекеров местоположения, ковриков с подогревом, автоматических устранителей запахов для кошачьего туалета, радионяни для питомцев и пр.

Эксперты называют несколько причин такого интереса. Во-первых, потребители освоили разнообразные устройства для «умного дома», ощутили их комфорт и переносят этот опыт на любимых питомцев. Во-вторых, растет и сам рынок гаджетов для животных.

Эксперты по-разному оценивают динамику этого рынка. Аналитики департамента «Умный дом» ГК «F+ tech | Марвел» считают, что он только формируется, а темпы роста невелики, поскольку средний чек довольно высокий.

А вот эксперты TelecomDaily подсчитали, что за год российский рынок гаджетов для питомцев подрос на 50%. Представители Mobile Research Group тоже видят, что «если год назад на рынке было представлено три-четыре умных поилки, то теперь их уже десяток».

Посредством высокотехнологичных электронных устройств владельцы домашних питомцев стремятся сделать быт и уход за ними более комфортным, а также проявить заботу.

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