Российский рынок заполонили гаджеты с непривычным функционалом

Из-за параллельного импорта в России появляется все больше смартфонов с нетипичным функционалом, выяснил «Коммерсантъ». На российском рынке можно встретить как iPhone для Японии без возможности отключить звук фотографии, так и дивайсы на операционной системе Android с альтернативными зарядными устройствами.

Также встречаются смартфоны без слота под сим-карту (для американского рынка) или, напротив, устройства с двумя слотами (для потребителей из КНР). Один из источников издания указал, что в Россию попадают даже гаджеты, разработанные для арабских стран. На таких устройствах заблокировано приложение для звонков FaceTime.

Как сообщают ритейлеры и поставщики техники, среди дивайсов с нестандартной комплектацией часто встречаются бракованные модели. При этом если с запуском параллельного импорта цены на такую технику были ощутимо ниже, то сегодня стоимость гаджета с непривычным функционалом почти не отличаются от стандартной.

Весной на фоне событий на Украине ряд ведущих зарубежных производителей электроники, в частности Apple и Samsung, объявил о прекращении поставок в Россию. В мае в страну начали ввозить бренды покинувших отечественный рынок производителей.

При этом по данным сервиса быстрого выкупа техники «ДамПродам», во второй половине 2022 года жители РФ стали активно распродавать продукцию Apple из-за финансовых трудностей. Согласно исследованию, чаще всего россияне избавляются от iPhone 12 и 13 всех моделей, которые стоят около 50 тысяч рублей.

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