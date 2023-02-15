«ВКонтакте» добавила «галочки» верификации пользователей

«ВКонтакте» добавила опцию верификации пользователей «галочками». Чтобы получить такую «галочку» рядом с именем профиля, нужно подтвердить личность через «Госуслуги» или Tinkoff ID.

О введении функции подтверждения данных аккаунта сообщила пресс-служба «ВКонтакте». Подтвержденный профиль будет отмечен серой «галочкой».

Верификация не является обязательной, пользователи могут пройти подтверждение по своему желанию. Сделать это можно через «Госуслуги» или Tinkoff ID. Выбрать опцию можно в личном кабинете «ВКонтакте».

В пресс-службе социальной сети рассказали, что пользователи получат новый инструмент для формирования и поддержки личного бренда, а также повысят доверие к ним со стороны других пользователей.

«Галочки» как инструмент верификации пользователей есть в Twitter, но получить их могут только подписчики Twitter Blue, которая стоит $7,99 в месяц.

Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock