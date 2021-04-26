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В Москве пройдет конференция о ведении игорного бизнеса

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Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

Конференция Russian Gaming Week, посвященная особенностям развития игорного бизнеса в России, состоится 27 апреля в Москве в отеле InterContinental. Организатор мероприятия — компания Smile-Expo.

В Москве пройдет конференция о ведении игорного бизнеса

Russian Gaming Week объединяет профессионалов отрасли — представителей букмекерских компаний и профильных организаций, юристов, маркетологов и других экспертов.

На мероприятии выступят:

  • Олег Давыдов — исполнительный директор Первой СРО букмекеров России;
  • Игорь Столяров — заместитель генерального директора БК «Лига Ставок»;
  • Мария Лепщикова — владелица компании ООО «Правовая линия»;
  • Николай Оганезов — GR директор BETCITY;
  • Паруйр Шахбазян — владелец онлайн-портала «Рейтинг Букмекеров»;
  • Роман Бут — основатель Quints.

Эксперты проанализируют последние изменения в законодательстве о регулировании деятельности букмекеров и тотализаторов, а также объяснят, как они могут сказаться на развитии отрасли. Полный список спикеров можно ознакомиться по ссылке.

Участниками демозоны станут российские и зарубежные компании, поставляющие продукты и услуги для индустрии азартных игр:

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  • Super Live — мультиплатформенное ПО для букмекерских компаний, операторов и казино. Софт соответствует всем стандартам и легко встраивается в онлайн-платформу;
  • SPS Legal — международная консалтинговая фирма, которая специализируется на регистрации компаний и открытии счетов за рубежом. Помогает в получении гемблинг-лицензий;
  • Payler — разработчик технологических и финансовых решений для корпоративных клиентов. Предоставляет готовые решения по интернет-эквайрингу, антифрод-систему и т. д;
  • HOQU — международная платформа для создания партнерских сетей, управления, отслеживания и оптимизации рекламных кампаний;
  • ScentAir — поставщик услуг аромамаркетинга. Занимается ароматизацией помещений и мероприятий.

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно по ссылке.

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