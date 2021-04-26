В Москве пройдет конференция о ведении игорного бизнеса

Конференция Russian Gaming Week , посвященная особенностям развития игорного бизнеса в России, состоится 27 апреля в Москве в отеле InterContinental. Организатор мероприятия — компания Smile-Expo.

Russian Gaming Week объединяет профессионалов отрасли — представителей букмекерских компаний и профильных организаций, юристов, маркетологов и других экспертов.

На мероприятии выступят:

Олег Давыдов — исполнительный директор Первой СРО букмекеров России;

— исполнительный директор Первой СРО букмекеров России; Игорь Столяров — заместитель генерального директора БК «Лига Ставок»;

— заместитель генерального директора БК «Лига Ставок»; Мария Лепщикова — владелица компании ООО «Правовая линия»;

— владелица компании ООО «Правовая линия»; Николай Оганезов — GR директор BETCITY;

— GR директор BETCITY; Паруйр Шахбазян — владелец онлайн-портала «Рейтинг Букмекеров»;

— владелец онлайн-портала «Рейтинг Букмекеров»; Роман Бут — основатель Quints.

Эксперты проанализируют последние изменения в законодательстве о регулировании деятельности букмекеров и тотализаторов, а также объяснят, как они могут сказаться на развитии отрасли. Полный список спикеров можно ознакомиться по ссылке.

Участниками демозоны станут российские и зарубежные компании, поставляющие продукты и услуги для индустрии азартных игр:

Super Live — мультиплатформенное ПО для букмекерских компаний, операторов и казино. Софт соответствует всем стандартам и легко встраивается в онлайн-платформу;

— мультиплатформенное ПО для букмекерских компаний, операторов и казино. Софт соответствует всем стандартам и легко встраивается в онлайн-платформу; SPS Legal — международная консалтинговая фирма, которая специализируется на регистрации компаний и открытии счетов за рубежом. Помогает в получении гемблинг-лицензий;

— международная консалтинговая фирма, которая специализируется на регистрации компаний и открытии счетов за рубежом. Помогает в получении гемблинг-лицензий; Payler — разработчик технологических и финансовых решений для корпоративных клиентов. Предоставляет готовые решения по интернет-эквайрингу, антифрод-систему и т. д;

— разработчик технологических и финансовых решений для корпоративных клиентов. Предоставляет готовые решения по интернет-эквайрингу, антифрод-систему и т. д; HOQU — международная платформа для создания партнерских сетей, управления, отслеживания и оптимизации рекламных кампаний;

— международная платформа для создания партнерских сетей, управления, отслеживания и оптимизации рекламных кампаний; ScentAir — поставщик услуг аромамаркетинга. Занимается ароматизацией помещений и мероприятий.

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно по ссылке.