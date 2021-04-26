В Москве пройдет конференция о ведении игорного бизнеса

Конференция Russian Gaming Week, посвященная особенностям развития игорного бизнеса в России, состоится 27 апреля в Москве в отеле InterContinental. Организатор мероприятия — компания Smile-Expo.
Russian Gaming Week объединяет профессионалов отрасли — представителей букмекерских компаний и профильных организаций, юристов, маркетологов и других экспертов.
На мероприятии выступят:
- Олег Давыдов — исполнительный директор Первой СРО букмекеров России;
- Игорь Столяров — заместитель генерального директора БК «Лига Ставок»;
- Мария Лепщикова — владелица компании ООО «Правовая линия»;
- Николай Оганезов — GR директор BETCITY;
- Паруйр Шахбазян — владелец онлайн-портала «Рейтинг Букмекеров»;
- Роман Бут — основатель Quints.
Эксперты проанализируют последние изменения в законодательстве о регулировании деятельности букмекеров и тотализаторов, а также объяснят, как они могут сказаться на развитии отрасли. Полный список спикеров можно ознакомиться по ссылке.
Участниками демозоны станут российские и зарубежные компании, поставляющие продукты и услуги для индустрии азартных игр:
- Super Live — мультиплатформенное ПО для букмекерских компаний, операторов и казино. Софт соответствует всем стандартам и легко встраивается в онлайн-платформу;
- SPS Legal — международная консалтинговая фирма, которая специализируется на регистрации компаний и открытии счетов за рубежом. Помогает в получении гемблинг-лицензий;
- Payler — разработчик технологических и финансовых решений для корпоративных клиентов. Предоставляет готовые решения по интернет-эквайрингу, антифрод-систему и т. д;
- HOQU — международная платформа для создания партнерских сетей, управления, отслеживания и оптимизации рекламных кампаний;
- ScentAir — поставщик услуг аромамаркетинга. Занимается ароматизацией помещений и мероприятий.
Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно по ссылке.
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