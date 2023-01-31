Российские разработчики игр опасаются потерять доступ к зарубежным аудиостокам

Российские разработчики игр опасаются лишиться доступа к зарубежным аудиостокам. Они сейчас в основном используют зарубежные Pond5 и Artlist, а в России таких площадок мало.
Проблемы, с которыми игровая индустрия столкнулась из-за санкций, уже обсуждалась в Минцифры. В ведомстве отказались от комментариев, сообщил «Коммерсантъ».
Разработчики с юрлицами и счетами за рубежом могут оплачивать иностранные лицензии, однако с проблемой доступа могут столкнуться начинающие, подчеркнули эксперты.
По их словам, для решения проблемы издатели со структурами за рубежом могли бы закупать компоненты для малых разработчиков, а свой магазин звуков после разработки движка выглядит логичным для VK.
Фото на обложке: sezer66 /
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