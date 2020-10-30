Идет прием заявок на участие в программе Game Innovators

До 30 октября можно подать заявку на участие в программе для бизнеса из игровой индустрии Game Innovators. По словам организаторов, проекты поработают с экспертами и получат возможность найти партнеров, инвесторов и издателей.

Присоединиться могут околоигровые и киберспортивные стартапы, а также студии и начинающие команды, разрабатывающие собственные игры. Программа стартует 5 ноября, а 8 декабря состоится финальный демо-день.

Участников ждут образовательные мероприятия. По словам организаторов, новым партнером проекта стал сервис по защите авторских прав iReg.Pro. Основательница iReg.Pro Галина Добрякова расскажет участникам, как защитить интеллектуальную собственность, зачем игровому проекту нужен юридический фрейм, как оформлять договоры с командой и партнерами и привлекать инвестиции.

Среди экспертов:

Максим Древаль, руководитель облачных сервисов Mail.Ru Group, основатель Learn2Play;

Анатолий Валетов, руководитель фонда «Московский инновационный кластер»;

Александр Зезюлин, руководитель студии Kegamota Games, бывший директор по исследованиям и разработкам Wargaming и другие.

Организаторы обещают помочь участникам в поиске инвестиций, издателей, сотрудников и команд.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock