Российскую «дочку» разработчика игр Game Insight признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал дочернюю компанию разработчика мобильных игр Game Insight ООО «Гейм Инсайт» банкротом и постановил открыть в ее отношении конкурсное производство, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный управляющий Денис Качура сообщил «Известиям», что фирма не выплатила 300 своим сотрудникам 120 млн рублей. В материалах дела указано, что сумма неисполненных обязательств перед кредиторами достигает 76, 2 млн рублей, в компании не отрицают этого факта. Задолженность по зарплатам и выходным пособиям, согласно документу, составляет 66,5 млн рублей. По словам Качуры, часть сотрудников уже подала заявления на включение своих требований в реестр должников.

Разработкой и обслуживанием продуктов в российской «дочке» Game Insight занимались свыше 600 человек. Впервые с невыплатами работники столкнулись еще в июле, когда компания, чей головной офис расположен в Литве, приняла решение уйти из России. Уголовное дело по факту невыплат возбудили в конце октября.

Несмотря на запуск процедуры банкротства и уголовное дело продукты «Гейм Инсайт» доступны в онлайн-магазинах, они продолжают поддерживаться и обновляться. Денис Качура предполагает, что фирма наняла новых сотрудников.

По мнению некоторых экспертов, проблема с выплатами может быть связана с западными санкциями, ограничивающими переводы в РФ из европейских стран.

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