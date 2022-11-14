Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российскую «дочку» разработчика игр Game Insight признали банкротом

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Арбитражный суд Москвы признал дочернюю компанию разработчика мобильных игр Game Insight ООО «Гейм Инсайт» банкротом и постановил открыть в ее отношении конкурсное производство, следует из картотеки арбитражных дел.

Российскую «дочку» разработчика игр Game Insight признали банкротом

Арбитражный управляющий Денис Качура сообщил «Известиям», что фирма не выплатила 300 своим сотрудникам 120 млн рублей. В материалах дела указано, что сумма неисполненных обязательств перед кредиторами достигает 76, 2 млн рублей, в компании не отрицают этого факта. Задолженность по зарплатам и выходным пособиям, согласно документу, составляет 66,5 млн рублей. По словам Качуры, часть сотрудников уже подала заявления на включение своих требований в реестр должников.

Разработкой и обслуживанием продуктов в российской «дочке» Game Insight занимались свыше 600 человек. Впервые с невыплатами работники столкнулись еще в июле, когда компания, чей головной офис расположен в Литве, приняла решение уйти из России. Уголовное дело по факту невыплат возбудили в конце октября.

Несмотря на запуск процедуры банкротства и уголовное дело продукты «Гейм Инсайт» доступны в онлайн-магазинах, они продолжают поддерживаться и обновляться. Денис Качура предполагает, что фирма наняла новых сотрудников.

По мнению некоторых экспертов, проблема с выплатами может быть связана с западными санкциями, ограничивающими переводы в РФ из европейских стран.

Фото на обложке: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские киберспортсмены выиграли чемпионат мира по CS:GO
  2. 2 «Снижать ожидания по зарплатам, плюшкам и красивым офисам». Каким будет отечественный геймдев в ближайшие годы
  3. 3 «Я верю в Play2Earn»: что может дать новая модель криптомиру
  4. 4 Игры play-to-earn: новая индустрия или афера века
  5. 5 Выпуск игры на китайском рынке: что нужно знать? Подводные камни и особенности работы с Поднебесной
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

14 ноября 2022

Industrix

15 ноября 2022

«Умник-МФТИ 2022»

15 ноября 2022

Speed Dating AgroTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ