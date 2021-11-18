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Рекрутеры рассказали о зарплатах разработчиков видеоигр

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики HeadHunter и Universal University провели исследования и выяснили, какую зарплату в России получают специалисты в сфере разработки видеоигр. Востребованность в таких специалистах растет почти во всех регионах страны.

Рекрутеры рассказали о зарплатах разработчиков видеоигр

Исследование провели аналитики HeadHunter и школы игровой разработки Scream School, входящей в университет креативных индустрий Universal University.

В сравнении первых кварталов 2019 года с 2020-ым количество вакансий на должности геймдизайнеров, разработчиков игр, графических дизайнеров и смежных специалистов выросло почти вдвое – с 2,3 тысяч до 4,3 тысяч.

Нехватку кадров испытывают такие регионы, как Калининградская область, Татарстан, Новосибирская область – количество вакансий в них выросло в первом квартале 2021 года на 60%, 54% и 35% соответственно. В Москве и Петербурге появилось на 19% и 10% соответственно вакантных должностей в сфере разработки игр.

«Рынок видеоигр растет очень быстро, и вместе с ним растет и спрос на профильных специалистов: вакансий становится все больше, и их количество опережает число резюме от соискателей», – отметил руководитель отдела рекрутмента MY.GAMES Алексей Лобов.

Самыми востребованными специальностями в сфере разработки видеоигр являются iOS,Android, Unity, C++ и Goland разработчики. Наибольшую зарплату предлагают iOS программистам – 139 тысяч рублей, и Android – 185 тысяч рублей. Мобильный геймдев в России экспертным оценка растет на 25-30% ежегодно.  

Также востребованными являются специалисты, пишущие на языке С# под Unity, или Unity-разработчики – их средняя зарплата составляет 111 тысяч рублей. С++ и Golang разработчики могут рассчитывать на самую высокую оплату. Back-end разработчику компьютерных игр предлагают в среднем 130 тысяч рублей на C++ и 150 тысяч рублей на Golang. Несмотря на то, что GO-специалисты получают больше, спрос на них почти вдвое меньше, чем на C++.

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Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock

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