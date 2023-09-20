Россияне потратили на игры и внутриигровые покупки 135 млрд рублей с начала года

Россияне потратили на игры и внутриигровые покупки 135 млрд рублей с начала 2023 года – около 20% этой суммы пришлось на посредников. К концу года объем потраченных на покупку игр денег может достигнуть 167 млрд рублей, прогнозируют эксперты.
С начала 2023 года россияне потратили на покупку игр и внутриигровых товаров 135 млрд рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные исследования XYZ School.
107 млрд рублей было потрачено через официальные каналы приобретения игр и товаров, остальные 28 млрд рублей (21%) – через посредников. Именно благодаря им российскому рынку удалось избежать сильного падения, отметили авторы исследования.
По прогнозам экспертов, потраченная россиянами сумма на игры и внутриигровые товары к концу 2023 года достигнет 167 млрд рублей. По итогам 2021 года российский рынок видеоигр оценивался в 158-177 млрд рублей.
Исследование проводилось в формате опроса 1,2 тыс. российских геймеров, которые заходят в игры несколько раз в неделю. По данным опроса, в среднем один геймер потратил на игры 5,4 тыс. рублей за восемь месяцев 2023 года.
Фото на обложке: Roman Kosolapov /
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