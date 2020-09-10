В «Сколково» состоится питч-сессия стартапов из игровой индустрии

16 сентября в технопарке «Сколково» пройдет питч-сессия стартапов, работающих в области компьютерных игр, киберспорта и других близких сферах. Зарегистрироваться для участия можно до 11 сентября.

Представители молодых компаний из игровой индустрии выступят перед экспертами, инвесторами и руководителями корпораций. По словам организаторов, участники смогут получить обратную связь о своих проектах от экспертов, пообщаться о возможном финансировании или пилоте.

Питч-сессию будут оценивать:

Владислав Здоренко , сооснователь компании по развитию технологического предпринимательства Startech.vc, CEO Startupbootcamp Russia, венчурный инвестор;

, сооснователь компании по развитию технологического предпринимательства Startech.vc, CEO Startupbootcamp Russia, венчурный инвестор; Евгений Галиахметов , экс-директор департамента розничного бизнеса банка «Зенит», основатель венчурного фонда Altergate;

, экс-директор департамента розничного бизнеса банка «Зенит», основатель венчурного фонда Altergate; Максим Древаль , основатель международной платформы онлайн-обучения в области киберспорта Learn2Play, сооснователь образовательных платформ «Нетология-групп» и «Фоксфорд», руководитель облачных сервисов Mail.Ru Group;

, основатель международной платформы онлайн-обучения в области киберспорта Learn2Play, сооснователь образовательных платформ «Нетология-групп» и «Фоксфорд», руководитель облачных сервисов Mail.Ru Group; Сергей Федющенко , сооснователь компании Datafolks, частный инвестор;

, сооснователь компании Datafolks, частный инвестор; Артём Смирнов, предприниматель, инвестор, управляющий собственного family office, крупный LP в американских фондах и другие.

Выступления команд — подготовительный этап конкурса стартапов игровой индустрии, анонс которого состоится на мероприятии. Зарегистрироваться для участия в питч-сессии можно на сайте.

Фото на обложке: EKKAPHAN CHIMPALEE / Shutterstock