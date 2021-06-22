Подсели на игры: подсчитаны ежемесячные траты геймера в России

За пять месяцев 2021 года 30% оборота платежей геймеров в России пришлось на онлайн-покупку игр, при этом оборот игровых площадок вырос в два раза. В среднем на покупку игр россияне тратят 367 руб. Более того, выросли траты и на донаты стримерам.

Аналитики ЮMoney, проекта «Платформы ОФД» и Sports.ru. проанализировали траты геймеров в России за первые пять месяцев текщего года.

Больше всего любителей онлайн-игр проживает в Санкт-Петербурге, а больше всего покупок совершено в Архангельской области, отмечают исследователи.

Средний чек на покупку игр вырос до 367 руб., на игровые консоли — до 30590 руб., компьютерные комплектующие — до 39070 руб. и портативные приставки — до 10630 руб.

Платформа ЮStream за пять месяцев зафиксировала рост на 30% желающих собрать пожертвования за игровые трансляции. За это время пользователи перевели более 16 млн руб. в качестве донатов стримерам. Сумма среднего перевода составила 328 руб. При этом стримеры стали получать больше: средний оборот одного геймера вырос до 10367 руб.

За последние четыре года по-прежнему среди геймеров лидируют Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, серия игр FIFA 19/20/ и 21, Red Dead Redemption 2, Detroit: Become Human и другие.

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Фото: monkeybusiness/Depositphotos