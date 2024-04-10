Экс-глава сервиса прогноза погоды «Яндекса» Александр Ганьшин перешел в «Яндекс Пробки»

Александр Ганьшин стал генеральным директором сервиса «Яндекс Пробки». Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU. Ранее он руководил сервисом по прогнозу погоды «Яндекса».
С декабря 2022 года этот пост занимала Наталья Тимофеева. Изменения о назначении Ганьшина зарегистрированы в системе «Контур.Фокус» 8 апреля 2024 года. RB.RU направил запрос в «Яндекс», но на момент выхода публикации компания не ответила на него.
«Яндекс Пробки» были открыты в мае 2006 года. Сейчас сервис работает в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Турции. Данные на сервисе постоянно обновляются, поэтому водители получают свежую информацию о загруженности дорог.
Фото на обложке: Alexander Zamaraev /
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