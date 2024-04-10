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Экс-глава сервиса прогноза погоды «Яндекса» Александр Ганьшин перешел в «Яндекс Пробки»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Александр Ганьшин стал генеральным директором сервиса «Яндекс Пробки». Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU. Ранее он руководил сервисом по прогнозу погоды «Яндекса».

Экс-глава сервиса прогноза погоды «Яндекса» Александр Ганьшин перешел в «Яндекс Пробки»

С декабря 2022 года этот пост занимала Наталья Тимофеева. Изменения о назначении Ганьшина зарегистрированы в системе «Контур.Фокус» 8 апреля 2024 года. RB.RU направил запрос в «Яндекс», но на момент выхода публикации компания не ответила на него. 

«Яндекс Пробки» были открыты в мае 2006 года. Сейчас сервис работает в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Турции. Данные на сервисе постоянно обновляются, поэтому водители получают свежую информацию о загруженности дорог. 

Фото на обложке: Alexander Zamaraev / Shutterstock

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