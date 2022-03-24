В Госдуме допустили возможность продажи газа и нефти за биткоины

Россия может продавать энергоресурсы «недружественным странам» за рубли и золото, при этом для «дружественных стран» перевести расчеты в их национальные валюты, а также, если появится такая возможность, продавать за биткоины, заявил глава комитета Госдумы по бюджету Павел Завальный.

Перевод расчетов за поставляемый газ для «недружественных стран» в рубли актуален, поскольку в условиях санкций нарушена возможность расчетов в евро и долларах, отметил Завальный в ходе пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

По его словам, перевод на рубли в торговле с западными странами затронет не только газ, но и другие минеральные и энергетические ресурсы. Недружественные государства также могут покупать российские ресурсы за золото, указал депутат.

При этом дружественные страны, которые не присоединились к санкциям против России, смогут расплачиваться своими национальными валютами. В пример он привел Китай, Турцию и Сербию, которые смогут заплатить за поставки российских энергоресурсов в юанях, лирах и динарах соответственно.

При этом глава комитета допустил, что в будущем возможна торговля в биткоинах. «Если будут биткоины, будем в биткоинах торговать. Это нормальная практика абсолютно», — заявил Завальный.

Минфин 18 февраля 2022 года направил в правительство законопроект «О цифровой валюте», который законодательно прописывает нормы регулирования криптовалютного рынка в России. Документ предполагает создание в РФ криптовалютных бирж и обменников, вводит определение майнинга, а также обязательную отчетность для участников рынка.

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