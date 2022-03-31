Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. С 1 апреля эти страны смогут покупать газ только в рублях. В противном случае уже действующие контракты будут остановлены.
Указ президента РФ опубликован на сайте Кремля.
С 1 апреля вводятся новые правила торговли природным газом со странами, которые внесены в список недружественных. Они будут обязаны покупать российский газ в рублях. В ином случае даже действующие контракты будут остановлены, заявил Владимир Путин.
«Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью», – отметил президент РФ.
Для оплаты газа в российской валюте в «Газпромбанке» будет открыт специальный счет типа «К». На него будет переводиться иностранная валюта, которая на будет продаваться на организованных торгах на Мосбирже. Деньги в конце будут переводиться на рублевый счет в российском банке.
Фото на обложке: Gevorg Ghazaryan /
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