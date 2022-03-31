Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. С 1 апреля эти страны смогут покупать газ только в рублях. В противном случае уже действующие контракты будут остановлены.

Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

Указ президента РФ опубликован на сайте Кремля.

С 1 апреля вводятся новые правила торговли природным газом со странами, которые внесены в список недружественных. Они будут обязаны покупать российский газ в рублях. В ином случае даже действующие контракты будут остановлены, заявил Владимир Путин.

«Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью», – отметил президент РФ.

Для оплаты газа в российской валюте в «Газпромбанке» будет открыт специальный счет типа «К». На него будет переводиться иностранная валюта, которая на будет продаваться на организованных торгах на Мосбирже. Деньги в конце будут переводиться на рублевый счет в российском банке.

Фото на обложке: Gevorg Ghazaryan / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Банк ВТБ решил продать свой бизнес в Европе — Bloomberg
  2. 2 Зеркало для фитнеса, железный человек, очки для коров — и другие новости технологий, меняющих мир
  3. 3 Топ-10 фраз, которые не стоит произносить в консульстве ни при каких обстоятельствах
  4. 4 Во что вкладываться в Европе в 2022 году?
  5. 5 Выбираем страну для релокации стартапа. Опыт фаундеров

ВОЗМОЖНОСТИ

31 марта 2022

Демо-день ПАО «Интер РАО»

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

31 марта 2022

Best Hack 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ