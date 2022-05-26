Gaskar Group купила маркетплейс строительной техники Rukki Pro

Gaskar Group объявила о покупке маркетплейса строительной техники Rukki Pro. Через платформу можно взять спецтранспорт и оборудование, вызвать инженеров, а также разместиться на ней в качестве исполнителя.
О сделке RB сообщили в пресс-службе Gaskar Group. Ее сумма и условия не раскрываются.
Rukki Pro представляет собой маркетплейс строительного оборудования и техники, где заказчик может получить в пользование спецтранспорт, вызвать инженеров-специалистов, а исполнители – разместиться на площадке. Безопасность сделок, юридическую поддержку в необходимых для этого ситуациях гарантирует сам маркетплейс.
«В рамках Gaskar Group команда разработчиков Rukki Pro продолжит работу над развитием маркетплейса в полном составе. В ближайшее время планируется усиление команды проекта для работы по улучшению технологичности и функциональности сервиса и мобильного приложения Rukki», – отметили в Gaskar Group.
Gaskar Group создает IT-решения для строительства. Разработки компании использовались при строительстве международного медицинского кластера, Иннополиса, а также при реализации девелоперских проектов, рассказали в пресс-службе.
Согласно информации с официального сайта Rukki Pro, управляющим юрлицом является «КФХ ТАК», созданное в 2019 году. По данным из ЕГРЮЛ, 2021 год компания отработала без выручки при чистом убытке в 436 тысяч рублей.
Фото на обложке: JU.STOCKER /
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27 мая 2022