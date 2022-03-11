В России начали снижаться цены на бензин

В России начал дешеветь бензин на АЗС. Это произошло благодаря снижению оптовых цен на топливо. Оптовое предложение увеличилось, поскольку нефтяные компании сократили экспорт на фоне санкций против банков. Кроме того, белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) перенаправили поставки на российский рынок.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России после падения оптовых цен, заявил 10 марта 2022 года глава ведомства Максим Шаскольский.

Снижение цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже фиксируется с конца февраля 2022 года. Так, с 28 февраля по 5 марта стоимость бензина АИ-92 упала на 11,6%, а АИ-95 — на 9,6%.

Вслед за падением опровых цен, начала снижаться стоимость бензина на АЗС. Однако снижение пока наблюдается только в регионах. По данным Московской топливной ассоциации, на столичных заправках лишь прекратился рост и цены стабилизировались — с конца ферваля стоимость топлива не растет, хотя ранее оно дорожало примерно на 0,02-0,05% в неделю.

Снижение цен фиксируется на АЗС региональных независимых сетей, которые покупают бензин на бирже. В частности, с 1 по 5 марта 2022 года цены на топливо снизили в Сыктывкаре, Салехарде, Нижегородской и Иркутской областях и в Приморском крае. В среднем снижение составило 1-2 рубля за литр.

По данным главы Российского топливного союза Евгеня Аркушы, снижение цен на бензин сейчас происходит в основном на тех независимых АЗС, где он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний. Крупные нефтяные компании не снижали, но и не повышали цены на своих заправках с 28 февраля.

Оптовые цены на топливо в России снижаются благодаря тому, что нефтекомпании сократили экспорт и перенаправили эти объемы на внутренний рынок, сообщил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. Это произошло из-за проблем с оплатой экспортных поставок в связи с санкциями. Кроме того, белорусские НПЗ начали поставлять бензин и дизельное топливо на российский рынок, хотя ранее обычно отправляли его на Украину и в страны Прибалтики.

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