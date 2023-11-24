Развитие ИИ-технологий сделает возможной трехдневную рабочую неделю — Билл Гейтс

Развитие технологий искусственного интеллекта сделает возможной трехдневную рабочую неделю, считает сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Вопреки всеобщим суждениями, прогресс в этой области не приведет к массовой потере работы людьми, считает бизнесмен.

Американский предприниматель, благотворитель и сооснователь Microsoft Билл Гейтс допустил, что развитие технологий искусственного интеллекта в будущем приведет к тому, что люди перейдут на трехдневную рабочую неделю. Об этом бизнесмен заявил в подкасте What Now? на Spotify.

Вопреки всеобщим суждениям, что ИИ вскоре лишит работы множество людей, Гейтс напомнил, что в начале прошлого века большинство населения планеты были заняты в сельском хозяйстве, но с развитием технологий и промышленным прогрессом трудовая занятость приспособилась к новым реалиям.

Гейтс считает, что развитие ИИ даст стимул большей вовлеченности людей к работе в социальных сферах, например, образовании.

В марте Гейтс опубликовал письмо из семи страниц под заголовком «Эпоха ИИ началась», в котором изложил свое представление о будущем искусственного интеллекта.

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