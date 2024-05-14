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Мелинда Гейтс покинет основанным с бывшим мужем Биллом Гейтсом благотворительный фонд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мелинда Гейтс покинет основанным с бывшим мужем Биллом Гейтсом благотворительный фонд. После ухода из фонда она получит $12,5 млрд на благотворительные цели. Мелинда и Билл развелись в 2021 году, фонд основали в 2000 году.

Мелинда Гейтс покинет основанным с бывшим мужем Биллом Гейтсом благотворительный фонд

Бывшая супруга сооснователя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Гейтс покинет основанный ими благотворительный фонд. Последним рабочим днем Мелинды станет 7 июня, сообщила она на своей странице в социальной сети.

По условиями договора с Биллом Гейтсом, Мелинда Гейтс получит $12,5 млрд после ухода из фонда. Эти деньги она планирует направить на благотворительные цели в интересах женщин и семей.

Разведенные в 2021 году Билл и Мелинда Гейтс основали Bill & Melinda Gates Foundation в 2000 году. Он является одним из крупнейших в США частных благотворительных фондов. По последним данным, активы фонда составляет $50,7 млрд.

По итогам 2023 года фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал на благотворительность рекордные для себя $8,3 млрд.

Фото на обложке: FocusFantastic / Shutterstock

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