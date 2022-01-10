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Фонд Билла Гейтса инвестирует $15 млрд в «зеленую» экономику

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основанный Биллом Гейтсом фонд вложит $15 млрд в «зеленую» экономику. Инвестиции получат крупные проекты из США, Великобритании и Евросоюза, в частности те, которые занимаются разработкой и производством экологически чистого топлива.

Фонд Билла Гейтса инвестирует $15 млрд в «зеленую» экономику

О намерениях фонда Breakthrough Energy инвестировать около $15 млрд в «чистые» технологии пишет Financial Times. 

Поддержку получат крупные экологические проекты из США, Великобритании и Евросоюза. Они занимаются производством экологически чистого топлива для самолетов, водородного топлива, разрабатывают технологии для хранения энергии и снижения углеродного следа.

Это будут не прямые вложения в компании, а покупки их акций, пожертвования и контракты на поставки продукции.

Фонд, основанный Биллом Гейтсом, привлек значительную часть средств, которые намерен инвестировать, от благотворительных организаций и бизнесменов. Программа, по которой проекты будут проинвестированы, нацелена в том числе на снижение стоимости «чистого» производства металлов и водорода.

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Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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