Фонд Билла Гейтса инвестирует $15 млрд в «зеленую» экономику

Основанный Биллом Гейтсом фонд вложит $15 млрд в «зеленую» экономику. Инвестиции получат крупные проекты из США, Великобритании и Евросоюза, в частности те, которые занимаются разработкой и производством экологически чистого топлива.
О намерениях фонда Breakthrough Energy инвестировать около $15 млрд в «чистые» технологии пишет Financial Times.
Поддержку получат крупные экологические проекты из США, Великобритании и Евросоюза. Они занимаются производством экологически чистого топлива для самолетов, водородного топлива, разрабатывают технологии для хранения энергии и снижения углеродного следа.
Это будут не прямые вложения в компании, а покупки их акций, пожертвования и контракты на поставки продукции.
Фонд, основанный Биллом Гейтсом, привлек значительную часть средств, которые намерен инвестировать, от благотворительных организаций и бизнесменов. Программа, по которой проекты будут проинвестированы, нацелена в том числе на снижение стоимости «чистого» производства металлов и водорода.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Представьте себе корпорацию без CEO»: Почему концепция DAO набирает популярность в деловом мире
- 2 ESG-итоги: как повестка устойчивого развития повлияла на российский рынок в 2021 году
- 3 Устойчивое развитие на практике: как компаниям-производителям вносить реальный вклад в развитие тренда
- 4 Госкорпорация «Росатом» объявила о запуске Impact Team 2050
- 5 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
ВОЗМОЖНОСТИ
19 января 2022
20 января 2022
21 января 2022