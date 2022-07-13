Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Билл Гейтс заявил о намерении передать почти все состояние на благотворительность

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Билл Гейтс заявил о намерении передать почти все состояние на благотворительность. В ближайший месяц он перечислит $20 млрд в фонд, который основал вместе с бывшей женой.

Билл Гейтс заявил о намерении передать почти все состояние на благотворительность

О своих планах на благотворительность основатель Microsoft рассказал в Twitter. Он отметил, что опустится в списке богатейших людей планеты и в конце концов выйдет из него.

«Мой план состоит в том, чтобы отдать в фонд все свое богатство кроме того, что я трачу на себя и свою семью», – написал Гейтс.

Билл Гейтс намерен в ближайший месяц передать в фонд Bill & Melinda Gates Foundation $20 млрд. Финансирование позволит увеличить расходы фонда до $9 млрд ежегодно к 2026 году. На данный момент фонд выделяет на благотворительность $6 млрд каждый год.

Основными целями благотворительного фонда, который Гейтс основал с бывшей женой Мелиндой в 2000 году, является борьба с болезнями, достижение гендерного равенства и снижение уровня детской смертности.

Forbes оценивает состояние Билла Гейтса в $144 млрд и ставит его на четвертое место в списке самых состоятельных людей Земли после Илона Маска, Бернара Арно и Джеффа Безоса.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему интернет-благотворительность приносит больше вреда, чем пользы
  2. 2 5 книг, которые советует почитать Билл Гейтс на зимних праздниках
  3. 3 Что почитать летом: список от Билла Гейтса
  4. 4 Билл Гейтс назвал пять лучших книг 2018 года
  5. 5 5 книг на лето: список от Билла Гейтса
Банк «Ак Барс»
Масштабная акция для новых клиентов. При оплате любых товаров и услуг кешбэк 10%
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

13 июля 2022

«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

15 июля 2022

«Умник-Фотоника»

15 июля 2022

Фабрика перспективных идей

Все ВОЗМОЖНОСТИ