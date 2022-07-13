Билл Гейтс заявил о намерении передать почти все состояние на благотворительность

Билл Гейтс заявил о намерении передать почти все состояние на благотворительность. В ближайший месяц он перечислит $20 млрд в фонд, который основал вместе с бывшей женой.

О своих планах на благотворительность основатель Microsoft рассказал в Twitter. Он отметил, что опустится в списке богатейших людей планеты и в конце концов выйдет из него.

«Мой план состоит в том, чтобы отдать в фонд все свое богатство кроме того, что я трачу на себя и свою семью», – написал Гейтс.

Билл Гейтс намерен в ближайший месяц передать в фонд Bill & Melinda Gates Foundation $20 млрд. Финансирование позволит увеличить расходы фонда до $9 млрд ежегодно к 2026 году. На данный момент фонд выделяет на благотворительность $6 млрд каждый год.

Основными целями благотворительного фонда, который Гейтс основал с бывшей женой Мелиндой в 2000 году, является борьба с болезнями, достижение гендерного равенства и снижение уровня детской смертности.

Forbes оценивает состояние Билла Гейтса в $144 млрд и ставит его на четвертое место в списке самых состоятельных людей Земли после Илона Маска, Бернара Арно и Джеффа Безоса.

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