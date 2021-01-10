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Билл Гейтс и фонд Blackstone начали переговоры о покупке крупной авиакомпании Signature Aviation

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Основатель Microsoft Билл Гейтс вместе с инвестфондом Blackstone планируют купить одного из лидеров рынка частной авиации Signature Aviation. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Билл Гейтс и фонд Blackstone начали переговоры о покупке крупной авиакомпании Signature Aviation

Британская Signature Aviation является одним из лидеров мирового рынка частных авиаперевозок и обслуживает около 1,6 млн чартерных рейсов в год по всему миру. В конце 2020 года СМИ сообщали о намерениях инвестфонда Blackstone приобрести авиаперевозчика.

Теперь к переговорам присоединился и миллиардер Билл Гейтс через свой фонд Cascade Investment. Фонд уже владеет 19% акций Signature Aviation. После возможной сделки доля Cascade Investment в компании вырастет до 30%, а 70% будут принадлежать Blackstone.

В декабре Signature Aviation оценивали в $4 млрд. По сообщению авиакомпании, на которое ссылается издание, переговоры находятся на продвинутой стадии, общая сумма сделки может составить $4,3 млрд.

Фото: Unsplash

 

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