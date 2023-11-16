Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Газпром-медиа холдинг» купил контроль в блогерском агентстве Insight People

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Газпром-медиа холдинг» купил контроль в блогерском агентстве  Insight People. Сделка подразумевает приобретение доли в 51%, она даст стимул для создания нового контента и его продвижения, отметил покупатель.

«Газпром-медиа холдинг» купил контроль в блогерском агентстве Insight People

«Газпром-медиа холдинг» стал владельцем контролирующей доли в блогерском агентстве Insight People. Сделка подразумевает приобретение 51% в ООО «Инсайт люди», сообщили в «Газпром-медиа холдинге».   

«Объединение потенциалов компаний даст стимул для создания нового качества контента и его продвижения», – отметил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров.

Insight People давно является стратегическим партнером «Газпром-медиа холдинга» в вопросах развитиях платформ Rutube и Yappy.

Сведения о сделке пока не отражены в ЕГРЮЛ. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Инсайт люди» является Алина Зиннатуллина.

Фото на обложке: Kristini / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 RB.RU выпустил обновленный раздел Data
  2. 2 «Вымпелком» вложился в платформу корпоративного обучения Kampus для «усиления венчурного портфеля»
  3. 3 Евразийский центр инноваций продал свою долю в производителе зарядок для электромобилей Touch
  4. 4 Менеджмент финтех-платформы Apibank выкупил доли инвесторов проекта
  5. 5 «Вымпелком» приобрел долю в сервисе облачных решений для ресторанов Restik
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2023

Tender Hack

18 ноября 2023

Plug and Play

20 ноября 2023

Стипендиальный конкурс Фонда Потанина

Все ВОЗМОЖНОСТИ