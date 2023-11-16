«Газпром-медиа холдинг» купил контроль в блогерском агентстве Insight People. Сделка подразумевает приобретение доли в 51%, она даст стимул для создания нового контента и его продвижения, отметил покупатель.
«Газпром-медиа холдинг» стал владельцем контролирующей доли в блогерском агентстве Insight People. Сделка подразумевает приобретение 51% в ООО «Инсайт люди», сообщили в «Газпром-медиа холдинге».
«Объединение потенциалов компаний даст стимул для создания нового качества контента и его продвижения», – отметил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров.
Insight People давно является стратегическим партнером «Газпром-медиа холдинга» в вопросах развитиях платформ Rutube и Yappy.
Сведения о сделке пока не отражены в ЕГРЮЛ. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Инсайт люди» является Алина Зиннатуллина.
Фото на обложке: Kristini /
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