«Газпром-медиа холдинг» купил контроль в блогерском агентстве Insight People. Сделка подразумевает приобретение доли в 51%, она даст стимул для создания нового контента и его продвижения, отметил покупатель.

«Газпром-медиа холдинг» стал владельцем контролирующей доли в блогерском агентстве Insight People. Сделка подразумевает приобретение 51% в ООО «Инсайт люди», сообщили в «Газпром-медиа холдинге».

«Объединение потенциалов компаний даст стимул для создания нового качества контента и его продвижения», – отметил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров.

Insight People давно является стратегическим партнером «Газпром-медиа холдинга» в вопросах развитиях платформ Rutube и Yappy.

Сведения о сделке пока не отражены в ЕГРЮЛ. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Инсайт люди» является Алина Зиннатуллина.

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